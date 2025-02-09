https://uz.sputniknews.ru/20250209/v-tashkente-i-moskve-pochtili-pamyat-alishera-navoi-47905650.html

В Ташкенте и Москве почтили память Алишера Навои

В Ташкенте и Москве почтили память Алишера Навои

Sputnik Узбекистан

В столицах Узбекистана и России отметили 584-ую годовщину со дня рождения великого поэта, мыслителя, основоположника узбекского литературного языка

2025-02-09T18:40+0500

2025-02-09T18:40+0500

2025-02-09T18:40+0500

общество

узбекистан

ташкент

москва

россия

алишер навои

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Ташкенте и Москве состоялись церемонии возложения цветов к памятникам Алишера Навои в связи с 584-й годовщиной со дня рождения великого поэта, мыслителя и государственного деятеля, сообщает ИА "Дунё".На Серпуховской площади в столице России, где установлен памятник Навои, собрались сотрудники посольства Узбекистана, студенты Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) изучающие узбекский язык, а также почитатели творчества выдающегося поэта и просветителя.В каких городах и странах установлены памятники Алишеру Навои — фотоДиректор Центра узбекского языка и культуры МГЛУ, преподаватель узбекского языка Бегам Караева рассказала студентам об истории памятника Алишеру Навои, заслугах великого поэта и мыслителя.Нейросеть показала, как бы выглядел Алишер Навои сегодняВ Ташкенте на Аллее литераторов прошло литературно-просветительское мероприятие памяти Навои. В нем приняли участие сотрудники центрального аппарата министерства иностранных дел Узбекистана и представители аккредитованного в Ташкенте дипломатического корпуса, которые возложили цветы к памятнику основоположника узбекского литературного языка.

https://uz.sputniknews.ru/20230209/alisher-navoi-glavnye-fakty-o-poete--infografika-32143729.html

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