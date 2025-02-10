https://uz.sputniknews.ru/20250210/god-alishera-navoi-navoiyskaya-oblast-meropriyatiya-47913746.html

Год Алишера Навои в Навоийской области — какие мероприятия пройдут

Год Алишера Навои в Навоийской области — какие мероприятия пройдут

Sputnik Узбекистан

Цель — популяризация творческого наследия великого поэта, мыслителя и государственного деятеля в стране и мире

2025-02-10T18:10+0500

2025-02-10T18:10+0500

2025-02-10T18:10+0500

общество

узбекистан

алишер навои

постановление

президент узбекистана

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Навоийской области 2025 год в связи с 584-й годовщиной со дня рождения великого поэта и мыслителя объявлен Годом Алишера Навои. Это определено в постановлении президента Узбекистана, сообщает Минюст.Документом утверждены республиканская комиссия и программа мер по углубленному изучению и широкой популяризации уникального творческого наследия Навои, а также проведению на высоком уровне года его имени в Навоийской области. С 10 по 15 октября 2025 года в Навоийском государственном университете пройдет международная научная конференция на тему "Роль научно-литературного наследия Алишера Навои в общечеловеческом духовном и просветительском развитии".Кроме того, будет организован республиканский конкурс на тему "Творческий мир Алишера Навои – основа национальной духовности", а также навоийские чтения в образовательных организациях и махаллях.

узбекистан

навоийская область

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