https://uz.sputniknews.ru/20250210/god-alishera-navoi-navoiyskaya-oblast-meropriyatiya-47913746.html
Год Алишера Навои в Навоийской области — какие мероприятия пройдут
Год Алишера Навои в Навоийской области — какие мероприятия пройдут
Sputnik Узбекистан
Цель — популяризация творческого наследия великого поэта, мыслителя и государственного деятеля в стране и мире
2025-02-10T18:10+0500
2025-02-10T18:10+0500
2025-02-10T18:10+0500
общество
узбекистан
алишер навои
постановление
президент узбекистана
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Навоийской области 2025 год в связи с 584-й годовщиной со дня рождения великого поэта и мыслителя объявлен Годом Алишера Навои. Это определено в постановлении президента Узбекистана, сообщает Минюст.Документом утверждены республиканская комиссия и программа мер по углубленному изучению и широкой популяризации уникального творческого наследия Навои, а также проведению на высоком уровне года его имени в Навоийской области. С 10 по 15 октября 2025 года в Навоийском государственном университете пройдет международная научная конференция на тему "Роль научно-литературного наследия Алишера Навои в общечеловеческом духовном и просветительском развитии".Кроме того, будет организован республиканский конкурс на тему "Творческий мир Алишера Навои – основа национальной духовности", а также навоийские чтения в образовательных организациях и махаллях.
узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
алишер навои навоийская область мероприятия
алишер навои навоийская область мероприятия
Год Алишера Навои в Навоийской области — какие мероприятия пройдут
Цель — популяризация творческого наследия великого поэта, мыслителя и государственного деятеля в стране и мире.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
В Навоийской области 2025 год в связи с 584-й годовщиной со дня рождения великого поэта и мыслителя объявлен Годом Алишера Навои. Это определено в постановлении президента Узбекистана, сообщает
Минюст.
Документом утверждены республиканская комиссия и программа мер по углубленному изучению и широкой популяризации уникального творческого наследия Навои, а также проведению на высоком уровне года его имени в Навоийской области.
С 10 по 15 октября 2025 года в Навоийском государственном университете пройдет международная научная конференция на тему "Роль научно-литературного наследия Алишера Навои в общечеловеческом духовном и просветительском развитии".
Кроме того, будет организован республиканский конкурс на тему "Творческий мир Алишера Навои – основа национальной духовности", а также навоийские чтения в образовательных организациях и махаллях.