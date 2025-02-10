https://uz.sputniknews.ru/20250210/polnyy-razvorot-tramp-teper-xochet-sdelat-ukrainu-chastyu-ameriki-47911042.html

Полный разворот: Трамп теперь хочет сделать Украину частью Америки

Полный разворот: Трамп теперь хочет сделать Украину частью Америки

Sputnik Узбекистан

В Киеве ликование — Трамп заглотил наживку.

2025-02-10T14:20+0500

2025-02-10T14:20+0500

2025-02-10T14:20+0500

колумнисты

сша

украина

дональд трамп

спецоперация

россия

владимир зеленский

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В свое время Зеленский состряпал "план победы", с которым он скатался в Вашингтон к Байдену, но был послан восвояси. Один из пунктов этого плана — предоставление союзникам (в первую очередь США) доступа к природным ресурсам Украины в обмен на экономическую, военную и политическую поддержку. Судя по всему, с тех пор план хорошо промариновался и, будучи сервирован на завтрак Трампу с флажком MAGA, пришелся ему по вкусу, пишет колумнист РИА Новости. Третьего февраля американский президент сообщил, что Соединенные Штаты заинтересованы в получении ценных ресурсов с Украины, поскольку "США дают Киеву миллиарды долларов" и, по выражению Остапа Бендера, нужно скорее восстановить статус-кво: "Мы собираемся заключить сделку с Украиной, в рамках которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары". Уже 7 февраля Трамп объявил, что планирует встретиться с Зеленским для обсуждения этой темы на следующей неделе в Вашингтоне.Зеленский и компания не скрывают своего счастья: судя по всему, Трамп купился на щедрую взятку, и теперь США с головой залезут на Украину и будут защищать свои новые активы от России — в том числе с помощью военной силы. Украина спасена, бинго! Советник главы офиса Зеленского Подоляк на радостях признался, что Украина хочет спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией, и Киеву в таком случае было бы "намного лучше". Иными словами, переговоры о мире — в помойку, будем воевать с новой силой: Америка с нами.В общем и целом — пусть извращенная, но логика в таком повороте есть.Трамп обожает "хорошие сделки" десять в одном, в результате которых он получает все бесплатно, а потом ему еще и должны все по кругу. Гипотетическая сделка с Зеленским выглядит именно такой.Интересанты сделки Зеленского с Трампом утверждают, что Украина обладает пятью процентами всех мировых запасов "критического сырья", среди которых все 17 редкоземельных металлов. Кроме того, страна обладает одними из крупнейших в Европе залежей лития (электромобили) и титана (самолеты), а также является пятым по объемам производителем галлия в мире (полупроводники и светодиоды). Кроме того, там есть уран, графит и другие важные для американского хай-тека и оборонки вещи.При этом, как истинный бизнесмен из главной демократической страны, американский президент потребовал от Зеленского гарантий по сделке, оплаченных жизнями украинцев. Трамп хочет быть заранее уверен, что антирусская Украина просуществует ровно столько, сколько нужно, чтобы осушить ее недра до последнего атома. Именно для этого Зеленский объявил о начале мобилизации 18-летних, которая прикрывается "добровольными годовыми контрактами с высоким вознаграждением". Зная, что молодые украинцы никогда не смогут воспользоваться благами контракта, потому что будут уничтожены русскими войсками, им обещают заоблачное денежное довольствие, бесплатное образование и "безвозмездный" кредит на дом. Но как только "добровольцы" подпишут контракт (в большинстве случаев недобровольно), пути назад у них уже не будет. Таким образом, по факту Украина может превратиться в некое подобие нового американского штата, полностью подконтрольного Трампу.Впрочем, любые красивые сделки на бумаге, не учитывающие овраги, имеют стабильное свойство из перемоги превращаться в зраду.Во-первых, неисчерпаемость мобпотенциала Украины — это иллюзия. Несмотря на зверства ТЦК, сейчас в ВСУ есть десятки бригад, которые существуют только на бумаге. Возможный наплыв в войска необученных студентов без достаточного вооружения — это просто десятки и сотни новых кладбищ по всей Украине.Во-вторых, профильные западные эксперты утверждают, что в недрах остатков Украины нет тех редкоземельных металлов, которые Трамп намерен разрабатывать, либо их гораздо меньшее количество, о чем недавно заявило немецкое издание Spiegel.В-третьих, по последним данным (подтвержденным даже на Украине), свыше 70% месторождений критических ресурсов сейчас находятся на освобожденной Россией территории и в Днепропетровской области, к которой неуклонно приближается линия фронта, то есть калькулятор Трампа может заклинить уже в самое ближайшее время.Но главное — нам совершенно все равно, о чем договорятся Трамп и Зеленский. Скорее всего, Трамп обдерет Украину подчистую, бонусом снимет с Зеленского три шкуры, а потом легко откажется от всех обязательств в пользу договоренностей с Россией. Но если наши ранее озвученные условия будут отвергнуты ради пробудившегося аппетита Трампа — мы знаем, что нам делать.Следите за изжогой и новостями.

украина

россия

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2025

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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