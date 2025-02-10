https://uz.sputniknews.ru/20250210/uzbekistan-yabloki-eksport-47914260.html

Сколько яблок экспортировал Узбекистан

Сколько яблок экспортировал Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Большая часть поставок пришлась на Казахстан.

2025-02-10T16:25+0500

2025-02-10T16:25+0500

2025-02-10T16:42+0500

узбекистан

фрукты

казахстан

россия

кыргызстан

экспорт

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. С января по декабрь 2024 года Узбекистан экспортировал 44,298 тыс. тонн яблок на $ 14,5 млн, сообщает Агентство статистики.Крупнейшим покупателем узбекских яблок стал Казахстан (34 315 тонн).Россия закупила 5 837 тонн яблок, а Кыргызстан — 3 751 тонну.Более мелкие объемы республика направила в Таджикистан (128 тонн), Монголию (118 тонн) и другие страны (149 тонн).

узбекистан

казахстан

россия

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узбекистан яблоки экспорт