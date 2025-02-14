https://uz.sputniknews.ru/20250214/tramp-soobschil-kogda-sostoitsya-vstrecha-predstaviteley-ssha-rossii-ukrainy-47962171.html
Трамп сообщил, когда состоится встреча представителей США, России и Украины
Трамп сообщил, когда состоится встреча представителей США, России и Украины
Sputnik Узбекистан
Трамп: представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии.
2025-02-14T14:53+0500
2025-02-14T14:53+0500
2025-02-14T15:09+0500
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.В среду Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат.Незадолго до этого он также сообщил, что высокопоставленные представители России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.Путин и Трамп поговорили по телефону — подробностиПозиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава РФ также упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://uz.sputniknews.ru/20250209/tramp-zayavil-chto-provel-telefonnye-peregovory-s-putinym--smi--47901971.html
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трамп сша путин зеленский россия украина
Трамп сообщил, когда состоится встреча представителей США, России и Украины
14:53 14.02.2025 (обновлено: 15:09 14.02.2025)
Трамп: представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik.
США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости
.
"Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать", — сказал он.
В среду Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат.
"Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Это ужасная война. Жестокая, кровопролитная война. Мы хотим ее завершить", — заключил американский лидер.
Незадолго до этого он также сообщил, что высокопоставленные представители России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Позиция России по урегулированию конфликта
В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
ВСУ выйдут из новых российских регионов;
киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава РФ также упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.