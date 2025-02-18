https://uz.sputniknews.ru/20250218/mirziyoyev-vstrecha-naslednyy-prints-kuveyt-48006018.html

Шавкат Мирзиёев встретился с Наследным принцем Кувейта — подробности

Шавкат Мирзиёев встретился с Наследным принцем Кувейта — подробности

Sputnik Узбекистан

Глава республики по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха находится в этой стране с официальным визитом

2025-02-18T15:00+0500

2025-02-18T15:00+0500

2025-02-18T15:40+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

кувейт

эль-кувейт

встреча

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В ходе официального визита в Кувейт Шавкат Мирзиёев встретился с Наследным принцем этой страны Шейхом Сабахом ас-Сабахом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Речь шла о дальнейшем развитии и укреплении узбекско-кувейтских отношений дружбы и всеобъемлющего партнерства.Как отмечалось, прошедшие накануне переговоры на высшем уровне, плодотворные встречи с членами правительства и ведущими компаниями формируют прочную основу для расширения узбекско-кувейтских многоплановых отношений.Отдельное внимание стороны уделили взаимной поддержке инициатив в рамках диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".Также согласовали вопрос установления совместного контроля за выполнением всех принятых решений и договоренностей.По завершении мероприятий визита в международном аэропорту Эль-Кувейта президента Узбекистана проводили Наследный принц Шейх Сабах ас-Сабах и другие официальные лица.Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.Напомним, что в ходе пребывания в Эль-Кувейте глава Узбекистана провел переговоры с Эмиром Шейхом Мишаалем ас-Сабахом, а также встретился с ключевыми членами правительства и руководителями ведущих компаний и финансовых учреждений этой страны.По итогам саммита принято Совместное заявление, а также подписан солидный пакет соглашений по различным направлениям взаимодействия, в том числе в экономической сфере на сумму $4,9 млрд.В рамках культурной программы лидер Узбекистана ознакомился с экспозицией музея "Дворец "Ас-Салам", отражающей культуру и историю народа Кувейта.

https://uz.sputniknews.ru/20250217/mirziyoyev-kuveyt-peregovory-47996356.html

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эль-кувейт

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