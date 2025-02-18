https://uz.sputniknews.ru/20250218/mirziyoyev-vstrecha-naslednyy-prints-kuveyt-48006018.html
Шавкат Мирзиёев встретился с Наследным принцем Кувейта — подробности
Шавкат Мирзиёев встретился с Наследным принцем Кувейта — подробности
Sputnik Узбекистан
Глава республики по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха находится в этой стране с официальным визитом
2025-02-18T15:00+0500
2025-02-18T15:00+0500
2025-02-18T15:40+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
кувейт
эль-кувейт
встреча
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В ходе официального визита в Кувейт Шавкат Мирзиёев встретился с Наследным принцем этой страны Шейхом Сабахом ас-Сабахом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Речь шла о дальнейшем развитии и укреплении узбекско-кувейтских отношений дружбы и всеобъемлющего партнерства.Как отмечалось, прошедшие накануне переговоры на высшем уровне, плодотворные встречи с членами правительства и ведущими компаниями формируют прочную основу для расширения узбекско-кувейтских многоплановых отношений.Отдельное внимание стороны уделили взаимной поддержке инициатив в рамках диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".Также согласовали вопрос установления совместного контроля за выполнением всех принятых решений и договоренностей.По завершении мероприятий визита в международном аэропорту Эль-Кувейта президента Узбекистана проводили Наследный принц Шейх Сабах ас-Сабах и другие официальные лица.Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.Напомним, что в ходе пребывания в Эль-Кувейте глава Узбекистана провел переговоры с Эмиром Шейхом Мишаалем ас-Сабахом, а также встретился с ключевыми членами правительства и руководителями ведущих компаний и финансовых учреждений этой страны.По итогам саммита принято Совместное заявление, а также подписан солидный пакет соглашений по различным направлениям взаимодействия, в том числе в экономической сфере на сумму $4,9 млрд.В рамках культурной программы лидер Узбекистана ознакомился с экспозицией музея "Дворец "Ас-Салам", отражающей культуру и историю народа Кувейта.
https://uz.sputniknews.ru/20250217/mirziyoyev-kuveyt-peregovory-47996356.html
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шавкат мирзиёев встреча принц кувейт официальный визит
шавкат мирзиёев встреча принц кувейт официальный визит
Шавкат Мирзиёев встретился с Наследным принцем Кувейта — подробности
15:00 18.02.2025 (обновлено: 15:40 18.02.2025)
Глава республики по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik.
В ходе официального визита в Кувейт Шавкат Мирзиёев встретился с Наследным принцем этой страны Шейхом Сабахом ас-Сабахом, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Речь шла о дальнейшем развитии и укреплении узбекско-кувейтских отношений дружбы и всеобъемлющего партнерства.
Как отмечалось, прошедшие накануне переговоры на высшем уровне, плодотворные встречи с членами правительства и ведущими компаниями формируют прочную основу для расширения узбекско-кувейтских многоплановых отношений.
"Условлено о продолжении тесных контактов и обменов на высшем и высоком уровне. Достигнуты договоренности о скорейшем запуске Платформы для привлечения инвестиций, реализации проектов кооперации в агропромышленном комплексе, сфере транспорта и логистики, здравоохранения, образования, фармацевтики, инфраструктуры и других направлениях", — говорится в сообщении.
Отдельное внимание стороны уделили взаимной поддержке инициатив в рамках диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".
Также согласовали вопрос установления совместного контроля за выполнением всех принятых решений и договоренностей.
По завершении мероприятий визита в международном аэропорту Эль-Кувейта президента Узбекистана проводили Наследный принц Шейх Сабах ас-Сабах и другие официальные лица.
Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.
Напомним, что в ходе пребывания в Эль-Кувейте глава Узбекистана провел переговоры с Эмиром Шейхом Мишаалем ас-Сабахом, а также встретился с ключевыми членами правительства и руководителями ведущих компаний и финансовых учреждений этой страны.
По итогам саммита принято Совместное заявление, а также подписан солидный пакет соглашений по различным направлениям взаимодействия, в том числе в экономической сфере на сумму $4,9 млрд.
В рамках культурной программы лидер Узбекистана ознакомился с экспозицией музея "Дворец "Ас-Салам", отражающей культуру и историю народа Кувейта.