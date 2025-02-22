https://uz.sputniknews.ru/20250222/kitay-rossiya-glavnye-torgovye-partnery-uzbekistana-48088175.html
Китай и Россия продолжают оставаться главными торговыми партнерами Узбекистана
Китай и Россия продолжают оставаться главными торговыми партнерами Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Главными торговыми партнерами республики по итогам января 2025-го остаются Китай и Россия.
2025-02-22T18:52+0500
2025-02-22T18:52+0500
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По данным Агентства статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана за январь 2025 года составил $4,5 млрд.В настоящее время Узбекистан торгует со 188 странами. Наибольшие объемы внешнеторгового оборота зафиксированы с Китаем (22,1%) и Россией (17,7%).На долю этих стран приходится почти 40% общего внешнеторгового оборота республики.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20250222/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-v-yanvare-2025-goda-sostavil-45-mlrd-48086032.html
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инфографика внешнеторговый оборот китай россия
инфографика внешнеторговый оборот китай россия
Китай и Россия продолжают оставаться главными торговыми партнерами Узбекистана
18:52 22.02.2025 (обновлено: 19:13 22.02.2025)
Главными торговыми партнерами республики по итогам января 2025-го остаются Китай и Россия.
По данным Агентства статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана за январь 2025 года составил $4,5 млрд.
В настоящее время Узбекистан торгует со 188 странами. Наибольшие объемы внешнеторгового оборота зафиксированы с Китаем (22,1%) и Россией (17,7%).
На долю этих стран приходится почти 40% общего внешнеторгового оборота республики.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.