https://uz.sputniknews.ru/20250222/v-uzbekistane-usilyat-zaschitu-prav-jertv-domashnego-nasiliya-zakon-48083682.html

В Узбекистане усилят защиту прав жертв домашнего насилия – закон

В Узбекистане усилят защиту прав жертв домашнего насилия – закон

Sputnik Узбекистан

На четвертом пленарном заседании Сената обсуждался Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы поддержки семьи и женщин".

2025-02-22T11:49+0500

2025-02-22T11:49+0500

2025-02-22T12:13+0500

закон

сенат олий мажлиса узбекистана

новый закон

насилие в семье

защита прав человека

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Узбекистане будет усилена защита прав жертв семейного (домашнего) насилия. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.На четвертом пленарном заседании сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование системы поддержки семьи и женщин.Нормы закона регламентируют вопросы, связанные с защитой прав пострадавших от семейного (бытового) насилия, предупреждением повторения подобных случаев, вселением в жилое помещение в принудительном порядке.Согласно действующему законодательству при обращении в суд в связи с притеснением и насилием в семье суд назначает срок для примирения супругов.Согласно нормам, которые будут внедрены в практику законом, суд будет принимать решения своевременно не откладывая рассмотрение дела, что позволит предупредить систематическое совершение насилия и тяжких преступлений в конфликтных семьях.В Узбекистане предлагают выдавать пострадавшим от насилия детям охранные ордераПомимо этого, суд при рассмотрении споров о пользовании жилым помещением на основании соглашения сторон по инициативе собственника может возложить на собственника обязанность заселить сторону, вселяемую в жилое помещение в принудительном порядке, в другое жилое помещение, принадлежащее собственнику, с равноценными условиями или вносить арендную плату за арендованное жилое помещение.Принятие этого документа служит усилению защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от семейного (бытового) насилия, а также повышению роли женщин в обществе, считают сенаторы.

https://uz.sputniknews.ru/20241022/uzbekistan-ugolovnoe-nakazanie-domashnee-nasilie-nad-detmi-46258878.html

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