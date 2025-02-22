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https://uz.sputniknews.ru/20250222/v-uzbekistane-usilyat-zaschitu-prav-jertv-domashnego-nasiliya-zakon-48083682.html
В Узбекистане усилят защиту прав жертв домашнего насилия – закон
В Узбекистане усилят защиту прав жертв домашнего насилия – закон
Sputnik Узбекистан
На четвертом пленарном заседании Сената обсуждался Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы поддержки семьи и женщин".
2025-02-22T11:49+0500
2025-02-22T12:13+0500
закон
сенат олий мажлиса узбекистана
новый закон
насилие в семье
защита прав человека
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Узбекистане будет усилена защита прав жертв семейного (домашнего) насилия. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.На четвертом пленарном заседании сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование системы поддержки семьи и женщин.Нормы закона регламентируют вопросы, связанные с защитой прав пострадавших от семейного (бытового) насилия, предупреждением повторения подобных случаев, вселением в жилое помещение в принудительном порядке.Согласно действующему законодательству при обращении в суд в связи с притеснением и насилием в семье суд назначает срок для примирения супругов.Согласно нормам, которые будут внедрены в практику законом, суд будет принимать решения своевременно не откладывая рассмотрение дела, что позволит предупредить систематическое совершение насилия и тяжких преступлений в конфликтных семьях.В Узбекистане предлагают выдавать пострадавшим от насилия детям охранные ордераПомимо этого, суд при рассмотрении споров о пользовании жилым помещением на основании соглашения сторон по инициативе собственника может возложить на собственника обязанность заселить сторону, вселяемую в жилое помещение в принудительном порядке, в другое жилое помещение, принадлежащее собственнику, с равноценными условиями или вносить арендную плату за арендованное жилое помещение.Принятие этого документа служит усилению защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от семейного (бытового) насилия, а также повышению роли женщин в обществе, считают сенаторы.
https://uz.sputniknews.ru/20241022/uzbekistan-ugolovnoe-nakazanie-domashnee-nasilie-nad-detmi-46258878.html
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права сенат домашнее насилие закон олий мажлис
права сенат домашнее насилие закон олий мажлис

В Узбекистане усилят защиту прав жертв домашнего насилия – закон

11:49 22.02.2025 (обновлено: 12:13 22.02.2025)
© Depositphotos.com / by_ShiShkinДомашнее насилие
Домашнее насилие - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2025
© Depositphotos.com / by_ShiShkin
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На четвертом пленарном заседании Сената обсуждался Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы поддержки семьи и женщин".
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Узбекистане будет усилена защита прав жертв семейного (домашнего) насилия. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
На четвертом пленарном заседании сенаторы одобрили закон, направленный на совершенствование системы поддержки семьи и женщин.
Нормы закона регламентируют вопросы, связанные с защитой прав пострадавших от семейного (бытового) насилия, предупреждением повторения подобных случаев, вселением в жилое помещение в принудительном порядке.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанЧетвертое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса
Четвертое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2025
Четвертое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Согласно действующему законодательству при обращении в суд в связи с притеснением и насилием в семье суд назначает срок для примирения супругов.

"К сожалению, повторение семейных конфликтов и ссор в течение этого срока приводит к суициду среди женщин, а нанесенные им телесные повреждения становятся причиной их преждевременной смерти", – отмечалось на заседании.

Согласно нормам, которые будут внедрены в практику законом, суд будет принимать решения своевременно не откладывая рассмотрение дела, что позволит предупредить систематическое совершение насилия и тяжких преступлений в конфликтных семьях.
В частности, предусматривается, что суд по требованию лица, пострадавшего от семейного (бытового) насилия, не назначает срок для примирения.
В Узбекистане предлагают выдавать пострадавшим от насилия детям охранные ордера
Помимо этого, суд при рассмотрении споров о пользовании жилым помещением на основании соглашения сторон по инициативе собственника может возложить на собственника обязанность заселить сторону, вселяемую в жилое помещение в принудительном порядке, в другое жилое помещение, принадлежащее собственнику, с равноценными условиями или вносить арендную плату за арендованное жилое помещение.
© Сенат Олий Мажлиса Республики УзбекистанЧетвертое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса
Четвертое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2025
Четвертое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Принятие этого документа служит усилению защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от семейного (бытового) насилия, а также повышению роли женщин в обществе, считают сенаторы.
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