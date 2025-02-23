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https://uz.sputniknews.ru/20250223/putin-den-zaschitnikov-otechestva-pozdravleniye-48093617.html
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных и ветеранов
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных и ветеранов
Sputnik Узбекистан
В России 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.
2025-02-23T14:30+0500
2025-02-23T14:30+0500
россия
президент рф
владимир путин
день защитника отечества
спецоперация
безопасность
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, сообщается на сайте Кремля.Он отметил, что этот праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинское дело стало профессией и высоким призванием, и ко всем, кто встал на защиту Родины.Глава РФ назвал участников специальной военной операции главными героями Дня защитника Отечества: рискуя жизнью, они сейчас решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России.Путин также напомнил, что 2025-й в России объявлен Годом защитника Отечества.Российский лидер также поблагодарил защитников страны за безупречную службу Родине.Он подчеркнул, что Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил.Он также рассказал о безусловном приоритете для России — обеспечении реальных потребностей войск, которые участвуют в СВО.Он выразил уверенность, что воины России будут и впредь надежно защищать свою родную страну и свой народ.День защитника Отечества отмечают в России 23 февраля.
https://uz.sputniknews.ru/20250220/tashkent-vozlojeniye-svetov-vechnyy-ogon-48051129.html
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путин поздравление день защитников отечества
путин поздравление день защитников отечества

Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных и ветеранов

14:30 23.02.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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В России 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания", — сказал глава РФ.
Он отметил, что этот праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинское дело стало профессией и высоким призванием, и ко всем, кто встал на защиту Родины.
Глава РФ назвал участников специальной военной операции главными героями Дня защитника Отечества: рискуя жизнью, они сейчас решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России.
Путин также напомнил, что 2025-й в России объявлен Годом защитника Отечества.

"Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков", — подчеркнул президент.

Российский лидер также поблагодарил защитников страны за безупречную службу Родине.
Он подчеркнул, что Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил.

“Сегодня в условиях стремительных изменений в мире наш стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных Сил остаётся неизменным. Будем и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию ее суверенного настоящего и будущего, ее поступательного развития.”, — сказал глава РФ.

Он также рассказал о безусловном приоритете для России — обеспечении реальных потребностей войск, которые участвуют в СВО.
"Среди безусловных приоритетов – обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции", — заявил Путин.
Он выразил уверенность, что воины России будут и впредь надежно защищать свою родную страну и свой народ.
День защитника Отечества отмечают в России 23 февраля.
В Ташкенте в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2025
В Ташкенте в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню
20 февраля, 16:10
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