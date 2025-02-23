Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных и ветеранов
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
Подписаться
В России 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания", — сказал глава РФ.
Он отметил, что этот праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинское дело стало профессией и высоким призванием, и ко всем, кто встал на защиту Родины.
Глава РФ назвал участников специальной военной операции главными героями Дня защитника Отечества: рискуя жизнью, они сейчас решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России.
Путин также напомнил, что 2025-й в России объявлен Годом защитника Отечества.
"Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества. Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков", — подчеркнул президент.
Российский лидер также поблагодарил защитников страны за безупречную службу Родине.
Он подчеркнул, что Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил.
“Сегодня в условиях стремительных изменений в мире наш стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных Сил остаётся неизменным. Будем и дальше повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность как важнейшую составляющую обеспечения безопасности России, гарантию ее суверенного настоящего и будущего, ее поступательного развития.”, — сказал глава РФ.
Он также рассказал о безусловном приоритете для России — обеспечении реальных потребностей войск, которые участвуют в СВО.
"Среди безусловных приоритетов – обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции", — заявил Путин.
Он выразил уверенность, что воины России будут и впредь надежно защищать свою родную страну и свой народ.
День защитника Отечества отмечают в России 23 февраля.