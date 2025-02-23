https://uz.sputniknews.ru/20250223/putin-den-zaschitnikov-otechestva-pozdravleniye-48093617.html

Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных и ветеранов

Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных и ветеранов

Sputnik Узбекистан

В России 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

2025-02-23T14:30+0500

2025-02-23T14:30+0500

2025-02-23T14:30+0500

россия

президент рф

владимир путин

день защитника отечества

спецоперация

безопасность

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, сообщается на сайте Кремля.Он отметил, что этот праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинское дело стало профессией и высоким призванием, и ко всем, кто встал на защиту Родины.Глава РФ назвал участников специальной военной операции главными героями Дня защитника Отечества: рискуя жизнью, они сейчас решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России.Путин также напомнил, что 2025-й в России объявлен Годом защитника Отечества.Российский лидер также поблагодарил защитников страны за безупречную службу Родине.Он подчеркнул, что Россия сохраняет курс на укрепление Вооруженных сил.Он также рассказал о безусловном приоритете для России — обеспечении реальных потребностей войск, которые участвуют в СВО.Он выразил уверенность, что воины России будут и впредь надежно защищать свою родную страну и свой народ.День защитника Отечества отмечают в России 23 февраля.

https://uz.sputniknews.ru/20250220/tashkent-vozlojeniye-svetov-vechnyy-ogon-48051129.html

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