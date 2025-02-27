https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistan-izyum-yanvar-eksport-48149565.html

Сколько сушеного винограда экспортировал Узбекистан в январе

Сколько сушеного винограда экспортировал Узбекистан в январе

Sputnik Узбекистан

В первый месяц 2025-го республика заработала на продаже за рубеж изюма $9,3 млн. Наибольшее количество закупил Казахстан

2025-02-27T15:58+0500

2025-02-27T15:58+0500

2025-02-27T15:58+0500

узбекистан

экспорт

изюм

статистика

казахстан

россия

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В январе 2025 года Узбекистан экспортировал 7,7 тыс. тонн сушеного винограда, сообщает Агентство статистики.Доход республики от поставок изюма за рубеж составил $9,3. Лидером по закупкам стал Казахстан.Страны, в которые закупили больше всего узбекского сушеного винограда в январе этого года:

https://uz.sputniknews.ru/20250210/uzbekistan-yabloki-eksport-47914260.html

узбекистан

казахстан

россия

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