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https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistan-izyum-yanvar-eksport-48149565.html
Сколько сушеного винограда экспортировал Узбекистан в январе
Сколько сушеного винограда экспортировал Узбекистан в январе
Sputnik Узбекистан
В первый месяц 2025-го республика заработала на продаже за рубеж изюма $9,3 млн. Наибольшее количество закупил Казахстан
2025-02-27T15:58+0500
2025-02-27T15:58+0500
узбекистан
экспорт
изюм
статистика
казахстан
россия
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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В январе 2025 года Узбекистан экспортировал 7,7 тыс. тонн сушеного винограда, сообщает Агентство статистики.Доход республики от поставок изюма за рубеж составил $9,3. Лидером по закупкам стал Казахстан.Страны, в которые закупили больше всего узбекского сушеного винограда в январе этого года:
https://uz.sputniknews.ru/20250210/uzbekistan-yabloki-eksport-47914260.html
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узбекистан сушеный виноград экспорт
узбекистан сушеный виноград экспорт

Сколько сушеного винограда экспортировал Узбекистан в январе

15:58 27.02.2025
© Fotolia / MSPhotographicИзюм "Кишмиш"
Изюм Кишмиш - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2025
© Fotolia / MSPhotographic
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В первый месяц 2025-го на продаже за рубеж изюма республика заработала $9,3 млн. Наибольшее количество закупил Казахстан.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В январе 2025 года Узбекистан экспортировал 7,7 тыс. тонн сушеного винограда, сообщает Агентство статистики.
Доход республики от поставок изюма за рубеж составил $9,3. Лидером по закупкам стал Казахстан.
Страны, в которые закупили больше всего узбекского сушеного винограда в январе этого года:
Казахстан – 2 707 тонн;
Россия – 823,8 тонны;
ОАЭ – 458,4 тонны;
Азербайджан – 225,2 тонны;
Турция – 374 тонны;
Другие страны – 3 126 тонн.
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Больше всего яблок Узбекистан экспортировал в страны ЕАЭС
10 февраля, 16:25
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