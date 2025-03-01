Шавкат Мирзиёев принял зампреда Правительства России Марата Хуснуллина
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае 2024 года.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в сфере строительной индустрии и развития территорий, в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание участники уделили наращиванию полномасштабной кооперации в строительном секторе. Речь идет об участии организаций и компаний двух стран в проектировании и строительстве объектов инфраструктуры, поставках стройматериалов и оборудования в рамках реализуемых программ по социально-экономическому развитию территорий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также стороны подчеркнули важность дальнейшего обмена опытом в области долевого строительства, проектирования, экспертизы, цифровизации и проведения государственных закупок.