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https://uz.sputniknews.ru/20250301/shavkat-mirziyoev-prinyal-zampreda-pravitelstva-rossii-marata-xusnullina-48178789.html
Шавкат Мирзиёев принял зампреда Правительства России Марата Хуснуллина
Шавкат Мирзиёев принял зампреда Правительства России Марата Хуснуллина
Sputnik Узбекистан
Рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае 2024 года.
2025-03-01T12:38+0500
2025-03-01T12:38+0500
россия
узбекистан
правительство рф
марат хуснуллин
шавкат мирзиёев
сотрудничество
встреча
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в сфере строительной индустрии и развития территорий, в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года.Особое внимание участники уделили наращиванию полномасштабной кооперации в строительном секторе. Речь идет об участии организаций и компаний двух стран в проектировании и строительстве объектов инфраструктуры, поставках стройматериалов и оборудования в рамках реализуемых программ по социально-экономическому развитию территорий.Также стороны подчеркнули важность дальнейшего обмена опытом в области долевого строительства, проектирования, экспертизы, цифровизации и проведения государственных закупок.
https://uz.sputniknews.ru/20250222/kitay-rossiya-glavnye-torgovye-partnery-uzbekistana-48088175.html
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узбекистан президент мирзиёев россия хуснуллин правительство рф
узбекистан президент мирзиёев россия хуснуллин правительство рф

Шавкат Мирзиёев принял зампреда Правительства России Марата Хуснуллина

12:38 01.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае 2024 года.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в сфере строительной индустрии и развития территорий, в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание участники уделили наращиванию полномасштабной кооперации в строительном секторе. Речь идет об участии организаций и компаний двух стран в проектировании и строительстве объектов инфраструктуры, поставках стройматериалов и оборудования в рамках реализуемых программ по социально-экономическому развитию территорий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2025
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Правительства РФ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также стороны подчеркнули важность дальнейшего обмена опытом в области долевого строительства, проектирования, экспертизы, цифровизации и проведения государственных закупок.
Главные торговые партнеры Узбекистана в январе 2025 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2025
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22 февраля, 18:52
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