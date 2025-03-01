https://uz.sputniknews.ru/20250301/shavkat-mirziyoev-prinyal-zampreda-pravitelstva-rossii-marata-xusnullina-48178789.html

Шавкат Мирзиёев принял зампреда Правительства России Марата Хуснуллина

Шавкат Мирзиёев принял зампреда Правительства России Марата Хуснуллина

Sputnik Узбекистан

Рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае 2024 года.

2025-03-01T12:38+0500

2025-03-01T12:38+0500

2025-03-01T12:38+0500

россия

узбекистан

правительство рф

марат хуснуллин

шавкат мирзиёев

сотрудничество

встреча

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного практического сотрудничества, в том числе в сфере строительной индустрии и развития территорий, в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае прошлого года.Особое внимание участники уделили наращиванию полномасштабной кооперации в строительном секторе. Речь идет об участии организаций и компаний двух стран в проектировании и строительстве объектов инфраструктуры, поставках стройматериалов и оборудования в рамках реализуемых программ по социально-экономическому развитию территорий.Также стороны подчеркнули важность дальнейшего обмена опытом в области долевого строительства, проектирования, экспертизы, цифровизации и проведения государственных закупок.

https://uz.sputniknews.ru/20250222/kitay-rossiya-glavnye-torgovye-partnery-uzbekistana-48088175.html

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