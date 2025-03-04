https://uz.sputniknews.ru/20250304/eek-i-kuba-sotrudnichestvo-v-farmatsevticheskoy-sfere-48240057.html

ЕЭК и Куба развивают сотрудничество в фармацевтической сфере

ЕЭК и Куба развивают сотрудничество в фармацевтической сфере

Sputnik Узбекистан

В штаб-квартире Комиссии прошла встреча руководством крупнейших кубинских фармпредприятий и регуляторных органов

2025-03-04T16:01+0500

2025-03-04T16:01+0500

2025-03-04T16:01+0500

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. ЕЭК и Куба обсудили развитие сотрудничества в производстве и обращении лекарств, сообщает пресс-служба Комиссии.Замдиректора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян провел переговоры с руководителями крупнейших фармацевтических предприятий и регуляторных органов Кубы.Встреча прошла в штаб-квартире ЕЭК в Москве.Основной темой стало развитие сотрудничества стран Евразийского экономического союза и Кубы в фармацевтической отрасли, налаживание кооперации. Также речь шла о трансфере технологий, взаимодействии национальных регулирующих органов, в том числе по вопросам регулирования рынка и обращения лекарств в рамках Союза.Замдиректора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Чинара Мамбеталиева подчеркнула важность сохранения Республикой Куба позиций на рынке лекарственных средств ЕАЭС.Мамбеталиева добавила, что комфортному переходу в союзный сегмент рынка будет способствовать завершенный недавно совместный проект ЕЭК и представителей кубинской стороны по переводу Фармакопеи Союза на испанский язык.Кубинская сторона, в свою очередь, отметила высокий потенциал развития взаимодействия предприятий стран ЕАЭС и Кубы в части инвестиционного сотрудничества, трансфера технологий и реализации совместных проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20250303/eaeu-delovaya-aktivnost-48202922.html

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