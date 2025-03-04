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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250304/eek-i-kuba-sotrudnichestvo-v-farmatsevticheskoy-sfere-48240057.html
ЕЭК и Куба развивают сотрудничество в фармацевтической сфере
ЕЭК и Куба развивают сотрудничество в фармацевтической сфере
Sputnik Узбекистан
В штаб-квартире Комиссии прошла встреча руководством крупнейших кубинских фармпредприятий и регуляторных органов
2025-03-04T16:01+0500
2025-03-04T16:01+0500
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фармацевтика
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. ЕЭК и Куба обсудили развитие сотрудничества в производстве и обращении лекарств, сообщает пресс-служба Комиссии.Замдиректора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян провел переговоры с руководителями крупнейших фармацевтических предприятий и регуляторных органов Кубы.Встреча прошла в штаб-квартире ЕЭК в Москве.Основной темой стало развитие сотрудничества стран Евразийского экономического союза и Кубы в фармацевтической отрасли, налаживание кооперации. Также речь шла о трансфере технологий, взаимодействии национальных регулирующих органов, в том числе по вопросам регулирования рынка и обращения лекарств в рамках Союза.Замдиректора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Чинара Мамбеталиева подчеркнула важность сохранения Республикой Куба позиций на рынке лекарственных средств ЕАЭС.Мамбеталиева добавила, что комфортному переходу в союзный сегмент рынка будет способствовать завершенный недавно совместный проект ЕЭК и представителей кубинской стороны по переводу Фармакопеи Союза на испанский язык.Кубинская сторона, в свою очередь, отметила высокий потенциал развития взаимодействия предприятий стран ЕАЭС и Кубы в части инвестиционного сотрудничества, трансфера технологий и реализации совместных проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20250303/eaeu-delovaya-aktivnost-48202922.html
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еэк куба сотрудничество фармацевтика
еэк куба сотрудничество фармацевтика

ЕЭК и Куба развивают сотрудничество в фармацевтической сфере

16:01 04.03.2025
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота фармацевтического предприятия
Работа фармацевтического предприятия - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2025
© Sputnik / Сергей Пятаков
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В штаб-квартире Комиссии прошла встреча с руководителями крупнейших кубинских фармпредприятий и регуляторных органов.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. ЕЭК и Куба обсудили развитие сотрудничества в производстве и обращении лекарств, сообщает пресс-служба Комиссии.
Замдиректора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян провел переговоры с руководителями крупнейших фармацевтических предприятий и регуляторных органов Кубы.
© ЕЭК ЕЭК и Куба обсудили развитие сотрудничества в производстве и обращении лекарств
ЕЭК и Куба обсудили развитие сотрудничества в производстве и обращении лекарств - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2025
ЕЭК и Куба обсудили развитие сотрудничества в производстве и обращении лекарств
© ЕЭК
Встреча прошла в штаб-квартире ЕЭК в Москве.
Основной темой стало развитие сотрудничества стран Евразийского экономического союза и Кубы в фармацевтической отрасли, налаживание кооперации. Также речь шла о трансфере технологий, взаимодействии национальных регулирующих органов, в том числе по вопросам регулирования рынка и обращения лекарств в рамках Союза.

"Возможность использования Евразийских технологических платформ и механизма финансового содействия совместным кооперационным проектам путем включения в цепочки производства совместных предприятий в государствах-членах с участием кубинских компаний может стать практическим шагом к сближению наших стран в области совместной разработки и производства высокотехнологичных лекарств и биофармацевтики", — отметил Георгий Арзуманян.

Замдиректора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Чинара Мамбеталиева подчеркнула важность сохранения Республикой Куба позиций на рынке лекарственных средств ЕАЭС.
© ЕЭК ЕЭК и Куба обсудили развитие сотрудничества в производстве и обращении лекарств
ЕЭК и Куба обсудили развитие сотрудничества в производстве и обращении лекарств - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2025
ЕЭК и Куба обсудили развитие сотрудничества в производстве и обращении лекарств
© ЕЭК

"Надеемся, что фармацевтические производители Кубы выполнят необходимые процедуры по переводу регистрационных досье в формат ЕАЭС до конца 2025 года, а также смогут обеспечить в комфортном для себя режиме подготовку регистрационных досье и вывод на наш рынок новых лекарственных средств", — отметила она.

Мамбеталиева добавила, что комфортному переходу в союзный сегмент рынка будет способствовать завершенный недавно совместный проект ЕЭК и представителей кубинской стороны по переводу Фармакопеи Союза на испанский язык.
Кубинская сторона, в свою очередь, отметила высокий потенциал развития взаимодействия предприятий стран ЕАЭС и Кубы в части инвестиционного сотрудничества, трансфера технологий и реализации совместных проектов.
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