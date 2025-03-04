https://uz.sputniknews.ru/20250304/pri-uchastii-uzbekistana-zapustili-pervyy-konteynernyy-poezd-indiya--kazaxstan-48237740.html

При участии Узбекистана запустили первый контейнерный поезд Индия – Казахстан

При участии Узбекистана запустили первый контейнерный поезд Индия – Казахстан

Sputnik Узбекистан

Состав, включающий 12 двадцатифутовых контейнеров, преодолеет 1 585 км по морю и 4 300 км по железной дороге

2025-03-04T13:20+0500

2025-03-04T13:20+0500

2025-03-04T14:17+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. При участии Узбекистана из Индии в Казахстан запустили первый контейнерный поезд, сообщает пресс-служба АО "Узтемирйулконтейнер".Состав из 12 двадцатифутовых контейнеров, отправился из порта Мундра (Индия) на станцию Сороковая (Казахстан). Маршрут проходит через Иран, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан и включает 1 585 км по морю и 4 300 км по железной дороге.Ранее по данному маршруту осуществлялись контейнерные перевозки из Индии в Узбекистан (Мундра – Сергели). Так, в прошлом году по нему успешно перевезли 20 двадцатифутовых контейнеров. По словам председателя правления АО "Узтемирйулконтейнер" Мирзиёда Мирхамидова, компания планирует регулярные отправки контейнерных поездов по мультимодальному коридору Индия – Центральная Азия.Это позволит укрепить торговые связи и расширить возможности экспортеров и импортеров.

https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-afganistan-jd-proekt-xayraton-gerat-48098369.html

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общество, узбекистан, казахстан, индия, железная дорога, поезд