https://uz.sputniknews.ru/20250304/pri-uchastii-uzbekistana-zapustili-pervyy-konteynernyy-poezd-indiya--kazaxstan-48237740.html
При участии Узбекистана запустили первый контейнерный поезд Индия – Казахстан
При участии Узбекистана запустили первый контейнерный поезд Индия – Казахстан
Sputnik Узбекистан
Состав, включающий 12 двадцатифутовых контейнеров, преодолеет 1 585 км по морю и 4 300 км по железной дороге
2025-03-04T13:20+0500
2025-03-04T13:20+0500
2025-03-04T14:17+0500
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казахстан
индия
железная дорога
поезд
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ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. При участии Узбекистана из Индии в Казахстан запустили первый контейнерный поезд, сообщает пресс-служба АО "Узтемирйулконтейнер".Состав из 12 двадцатифутовых контейнеров, отправился из порта Мундра (Индия) на станцию Сороковая (Казахстан). Маршрут проходит через Иран, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан и включает 1 585 км по морю и 4 300 км по железной дороге.Ранее по данному маршруту осуществлялись контейнерные перевозки из Индии в Узбекистан (Мундра – Сергели). Так, в прошлом году по нему успешно перевезли 20 двадцатифутовых контейнеров. По словам председателя правления АО "Узтемирйулконтейнер" Мирзиёда Мирхамидова, компания планирует регулярные отправки контейнерных поездов по мультимодальному коридору Индия – Центральная Азия.Это позволит укрепить торговые связи и расширить возможности экспортеров и импортеров.
https://uz.sputniknews.ru/20250224/uzbekistan-afganistan-jd-proekt-xayraton-gerat-48098369.html
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общество, узбекистан, казахстан, индия, железная дорога, поезд
общество, узбекистан, казахстан, индия, железная дорога, поезд
При участии Узбекистана запустили первый контейнерный поезд Индия – Казахстан
13:20 04.03.2025 (обновлено: 14:17 04.03.2025)
Состав, включающий 12 двадцатифутовых контейнеров, преодолеет 1 585 км по морю и 4 300 км по железной дороге.
ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik.
При участии Узбекистана из Индии в Казахстан запустили первый контейнерный поезд, сообщает
пресс-служба АО "Узтемирйулконтейнер".
"В рамках расширения транспортных коридоров и развития международных перевозок при поддержке АО "Узтемирйулконтейнер", ОАО "ТЛЦТ" и АО "Кедентранссервис" был запущен первый контейнерный поезд из Индии в Казахстан", — говорится в сообщении.
Состав из 12 двадцатифутовых контейнеров, отправился из порта Мундра (Индия) на станцию Сороковая (Казахстан). Маршрут проходит через Иран, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан и включает 1 585 км по морю и 4 300 км по железной дороге.
Ранее по данному маршруту осуществлялись контейнерные перевозки из Индии в Узбекистан (Мундра – Сергели). Так, в прошлом году по нему успешно перевезли 20 двадцатифутовых контейнеров.
По словам председателя правления АО "Узтемирйулконтейнер" Мирзиёда Мирхамидова, компания планирует регулярные отправки контейнерных поездов по мультимодальному коридору Индия – Центральная Азия.
Это позволит укрепить торговые связи и расширить возможности экспортеров и импортеров.