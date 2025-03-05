https://uz.sputniknews.ru/20250305/uzbekistan-malayziya-tamojnya-sotrudnichestvo-48255794.html

Узбекистан и Малайзия определили направления сотрудничества в таможенной сфере

Узбекистан и Малайзия определили направления сотрудничества в таможенной сфере

Sputnik Узбекистан

Председатель Таможенного комитета РУз встретился с главой Королевского таможенного департамента Малайзии

2025-03-05T15:29+0500

2025-03-05T15:29+0500

2025-03-05T15:29+0500

общество

узбекистан

малайзия

таможня

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 5 марта — Sputnik. Председатель Таможенного комитета при Минэкономфине Узбекистана Акмалходжа Мавлонов предложил Королевскому таможенному департаменту Малайзии наладить сотрудничество в области кинологии, сообщает пресс-служба комитета.Делегация во главе с Мавлоновым встретилась в Куала-Лумпуре с главой Королевского таможенного департамента Малайзии Анисом Ризаной Зайнуддином и руководителями структур данного учреждения.Узбекистан и Малайзия планируют съемки кинолент об Имаме БухариПомимо развития взаимодействия в сфере кинологических услуг по итогам переговоров достигнута договоренность об:Отмечалось, что с начала года внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Малайзией увеличился на 36%, достигнув почти $20 млн.Узбекистан экспортирует в Малайзию в основном фрукты, овощи и минеральные удобрения, а импортирует из этой страны растительные масла, кофе, чай и специи, а также продукцию химической и пищевой промышленности.

https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-malayziya-podgotovka-spetsialistov-mikroelektronika-48209358.html

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