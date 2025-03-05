https://uz.sputniknews.ru/20250305/uzbekistan-malayziya-tamojnya-sotrudnichestvo-48255794.html
Узбекистан и Малайзия определили направления сотрудничества в таможенной сфере
Узбекистан и Малайзия определили направления сотрудничества в таможенной сфере
Sputnik Узбекистан
Председатель Таможенного комитета РУз встретился с главой Королевского таможенного департамента Малайзии
2025-03-05T15:29+0500
2025-03-05T15:29+0500
2025-03-05T15:29+0500
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ТАШКЕНТ, 5 марта — Sputnik. Председатель Таможенного комитета при Минэкономфине Узбекистана Акмалходжа Мавлонов предложил Королевскому таможенному департаменту Малайзии наладить сотрудничество в области кинологии, сообщает пресс-служба комитета.Делегация во главе с Мавлоновым встретилась в Куала-Лумпуре с главой Королевского таможенного департамента Малайзии Анисом Ризаной Зайнуддином и руководителями структур данного учреждения.Узбекистан и Малайзия планируют съемки кинолент об Имаме БухариПомимо развития взаимодействия в сфере кинологических услуг по итогам переговоров достигнута договоренность об:Отмечалось, что с начала года внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Малайзией увеличился на 36%, достигнув почти $20 млн.Узбекистан экспортирует в Малайзию в основном фрукты, овощи и минеральные удобрения, а импортирует из этой страны растительные масла, кофе, чай и специи, а также продукцию химической и пищевой промышленности.
https://uz.sputniknews.ru/20250303/uzbekistan-malayziya-podgotovka-spetsialistov-mikroelektronika-48209358.html
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узбекистан малайзия таможня сотрудничество
узбекистан малайзия таможня сотрудничество
Узбекистан и Малайзия определили направления сотрудничества в таможенной сфере
Председатель Таможенного комитета РУз встретился с главой Королевского таможенного департамента Малайзии.
ТАШКЕНТ, 5 марта — Sputnik.
Председатель Таможенного комитета при Минэкономфине Узбекистана Акмалходжа Мавлонов предложил Королевскому таможенному департаменту Малайзии наладить сотрудничество в области кинологии, сообщает
пресс-служба комитета.
Делегация во главе с Мавлоновым встретилась в Куала-Лумпуре с главой Королевского таможенного департамента Малайзии Анисом Ризаной Зайнуддином и руководителями структур данного учреждения.
Помимо развития взаимодействия в сфере кинологических услуг по итогам переговоров достигнута договоренность об:
установлении тесных связей между Королевской таможенной академией Малайзии и Таможенным институтом Узбекистана;
обмене опытом между таможенными службами обеих стран;
укреплении правовой базы сотрудничества;
цифровизации таможенной службы;
повышении квалификации сотрудников.
Отмечалось, что с начала года внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Малайзией увеличился на 36%, достигнув почти $20 млн.
Узбекистан экспортирует в Малайзию в основном фрукты, овощи и минеральные удобрения, а импортирует из этой страны растительные масла, кофе, чай и специи, а также продукцию химической и пищевой промышленности.
"Учитывая имеющиеся возможности и потенциал, эти показатели недостаточны. Географическое расположение, транспортная инфраструктура, а также логистические возможности имеют большое значение в развитии торговых и транзитных путей между Узбекистаном и Малайзией. Поэтому сотрудничество в таможенной сфере необходимо для дальнейшего стимулирования взаимной внешней торговли", — говорится в сообщении.