https://uz.sputniknews.ru/20250307/geroini-nashego-vremeni--shavkat-mirziyoev-nagradil-devushek-i-jenschin-uzbekistana-48287038.html

Героини нашего времени — Шавкат Мирзиёев наградил девушек и женщин Узбекистана

Героини нашего времени — Шавкат Мирзиёев наградил девушек и женщин Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В резиденции Куксарой состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню.

2025-03-07T17:32+0500

2025-03-07T17:32+0500

2025-03-07T18:17+0500

узбекистан

международный женский день 8 марта

президент узбекистана

8 марта

награждение

государственная награда

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды девушкам и женщинам, добившимся высоких результатов в трудовой деятельности и общественной жизни страны, сообщает пресс-служба главы государства.На церемонии глава государства тепло поздравил всех женщин страны. В своем выступлении он подчеркнул, что защита прав и интересов женщин, повышение их авторитета в обществе является одним из ключевых направлений государственной политики.Было отмечено что с 2017 года доля женщин в управленческих структурах выросла с 20 до 35%. Сегодня 38% депутатов Законодательной палаты и 27% членов Сената Олий Мажлиса составляют женщины. Их активное участие в различных сферах способствует развитию общества в целом.Глава государства уделил особое внимание вопросам повышения качества жизни женщин и создания для них дополнительных возможностей.Было также объявлено что в этом году 162 тысячи женщин с инвалидностью получат медицинскую помощь в санаториях, больницах и по месту жительства. Около 130 тысяч женщин, потерявших кормильца, получат материальную поддержку, а жилищные условия 6 тысяч семей будут улучшены. Трудоспособные женщины будут обеспечены работой.Также ежегодно 50 тысяч женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут получать путевки в живописные районы страны для обучения и отдыха.В этом году 230 родильных учреждений оснастят 21 тысячей современных медицинских аппаратов. Планируется проведение скрининга на раннее выявление онкологических заболеваний среди 1,5 млн женщин.Президент подчеркнул, что образование девушек приносит пользу всей семье. Сегодня 52% студентов вузов составляют женщины. В прошлом году 15 тысяч магистранток получили финансовую поддержку на оплату контракта на сумму около 100 млрд сумов.В научной сфере трудятся более 6,2 тысячи женщин, ими создается 25% всех научных разработок в стране. Государство продолжит создавать условия для образования девушек — от детских садов до университетов. В этом году в вузы поступят 250 тысяч девушек — в 3,5 раза больше, чем в 2017 году. Еще 250 тысяч женщин получат профессиональное образование и научатся предпринимательству. В рамках программы "Светлое будущее" ежегодно не менее 200 девушек будут направляться на обучение в престижные зарубежные университеты.Речь также шла о вопросах занятости и развитии женского предпринимательства.При Торгово-промышленной палате будет создан Совет деловых женщин, который получит право ставить перед парламентом вопросы, касающиеся актуальных проблем предпринимательниц.Для поддержки женского предпринимательства в этом году дополнительно выделят 3,3 трлн сумов. В частности, в рамках программ семейного бизнеса будет выделено $100 млн. Еще $100 млн привлекут коммерческие банки для предоставления беспроцентных кредитов в размере до 50 млн сумов самозанятым женщинам.Будет внедрена четырехэтапная система развития женского предпринимательства. На первом этапе 20 тысяч женщин, желающих заняться бизнесом, пройдут обучение. На втором этапе 100 тысяч самозанятых женщин получат поддержку для открытия собственного бизнеса. На третьем этапе в каждом районе две малые компании будут преобразованы в образцовые средние предприятия. На четвертом этапе 50 самых успешных женщин-предпринимателей выведут на уровень бизнеса с годовым оборотом свыше 100 млрд сумов.В этом году планируется создать рабочие места для 2-х миллионов женщин за счет профессионального обучения, трудоустройства и развития предпринимательства.Согласно указу президента, 28 девушек были удостоены Государственной премии имени Зульфии, а группа женщин, добившихся высоких результатов в трудовой деятельности и общественной жизни, была награждена орденами и медалями. На мероприятии состоялось торжественное вручение этих высоких наград.В завершение торжества Шавкат Мирзиёев еще раз поздравил женщин от имени всего народа и выразил им свои наилучшие пожелания:В рамках празднования во Дворце "Узбекистон" состоялся торжественный концерт.

https://uz.sputniknews.ru/20250307/prezident-uzbekistana-pozdravil-jenschin-strany-s-mejdunarodnym-jenskim-dnem-48283280.html

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