Президент Узбекистана поздравил женщин страны с Международным женским днем

"Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех женщин нашей многонациональной страны с Международным женским днем — 8 Марта. Глубоко символично, что великий поэт и мыслитель Алишер Навои, воспевая священный образ матери, женщины, призывал нас сделать все во имя их счастья и благополучия. Действительно, ни с чем не сравнимы ваши заслуги в формировании таких высоких человеческих качеств, как доброта, милосердие и благородство, любовь и преданность, в укреплении семейного очага. Сегодняшний прекрасный праздник проходит в благословенный месяц Рамазан, что придает ему особый смысл и содержание", — отметил президент.