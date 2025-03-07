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https://uz.sputniknews.ru/20250307/prezident-uzbekistana-pozdravil-jenschin-strany-s-mejdunarodnym-jenskim-dnem-48283280.html
Президент Узбекистана поздравил женщин страны с Международным женским днем
Президент Узбекистана поздравил женщин страны с Международным женским днем
Sputnik Узбекистан
В своем выступлении Шавкат Мирзиёев подробно рассказал о проводимой работе по обеспечению прав и интересов женщин в Узбекистане.
2025-03-07T15:26+0500
2025-03-07T16:18+0500
поздравление
президент узбекистана
международный женский день 8 марта
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с Международным женским днем, выступая на церемонии, посвященной празднику. Поздравление опубликовано пресс-службой главы государства.Шавкат Мирзиёев отметил, что в Новом Узбекистане обеспечение прав и интересов, а также возвеличивание чести и достоинства женщин является одним из приоритетных направлений государственной политики.Президент пожелал всем женщинам здоровья, мира, благополучия и семейного счастья.
https://uz.sputniknews.ru/20250301/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-s-nachalom-svyaschennogo-mesyatsa-ramazan-48180555.html
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президент узбекистан поздравление женщины международный женский день
президент узбекистан поздравление женщины международный женский день

Президент Узбекистана поздравил женщин страны с Международным женским днем

15:26 07.03.2025 (обновлено: 16:18 07.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В своем выступлении Шавкат Мирзиёев подробно рассказал о проводимой работе по обеспечению прав и интересов женщин в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил женщин Узбекистана с Международным женским днем, выступая на церемонии, посвященной празднику. Поздравление опубликовано пресс-службой главы государства.

"Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех женщин нашей многонациональной страны с Международным женским днем — 8 Марта. Глубоко символично, что великий поэт и мыслитель Алишер Навои, воспевая священный образ матери, женщины, призывал нас сделать все во имя их счастья и благополучия. Действительно, ни с чем не сравнимы ваши заслуги в формировании таких высоких человеческих качеств, как доброта, милосердие и благородство, любовь и преданность, в укреплении семейного очага. Сегодняшний прекрасный праздник проходит в благословенный месяц Рамазан, что придает ему особый смысл и содержание", — отметил президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в Новом Узбекистане обеспечение прав и интересов, а также возвеличивание чести и достоинства женщин является одним из приоритетных направлений государственной политики.

"Сегодня мы вместе с нашим мужественным и благородным народом, опираясь на его огромный созидательный потенциал, решительно продолжаем начатые нами реформы, чтобы вывести их на новый уровень. Уверен, что наши дорогие женщины всегда будут в авангарде на новом этапе созидания и развития родного Узбекистана", — сказал глава государства.

Президент пожелал всем женщинам здоровья, мира, благополучия и семейного счастья.

"Еще раз искренне, от всего сердца поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником. Пусть вас всегда окружают любовь детей и близких, внимание и забота страны и народа", — заключил глава государства.

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