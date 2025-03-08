https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekistan-mojet-perenyat-opyt-belarusi-v-organizatsii-sistemy-obschestvennogo-transporta-48309517.html

Узбекистан может перенять опыт Беларуси в организации системы общественного транспорта

Узбекистан может перенять опыт Беларуси в организации системы общественного транспорта

Sputnik Узбекистан

Узбекистан изучает возможности применения передового белорусского опыта в области эффективной системы общественного транспорта 08.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-08T17:48+0500

2025-03-08T17:48+0500

2025-03-08T17:50+0500

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узбекистан

транспорт

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Делегация Посольства Узбекистана во главе с руководителем дипмиссии Рахматуллой Назаровым встретилась с министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Ляхновичем, сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров основное внимание было уделено текущему состоянию и перспективам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Министр обозначил один из первых вопросов – переход на безразрешительную систему осуществления международных автомобильных перевозок грузов. По словам главы Минтранса, такой шаг будет в значительной степени способствовать наращиванию товарооборота между странами.Белорусская сторона сообщила о готовности организовать в марте-апреле очередное заседание Белорусско-узбекской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Минске, а также ознакомить узбекскую делегацию с работой международных автомобильных пунктов пропуска на границе Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой в рамках данного визита.Также белорусская сторона планирует активно участвовать в развитии мультимодального транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан”. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросу использования международного транспортно-логистического хаба в городе Термезе.В свою очередь, были обсуждены вопросы внедрения в Узбекистане белорусского опыта в области эффективной системы общественного транспорта, проектирования взлетно-посадочных полос аэропортов и применения дорожных знаков.По итогам встречи стороны договорились о продолжении и дальнейшем развитии сотрудничества.

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