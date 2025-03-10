https://uz.sputniknews.ru/20250310/rostov-nameren-privlech-voditeley-avtobusov-iz-uzbekistana-48319699.html

Ростов намерен привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана

Ростов намерен привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Российская сторона сообщила о покрытии всех расходов и достойной заработной плате

2025-03-10T13:27+0500

2025-03-10T13:27+0500

2025-03-10T13:27+0500

узбекистан

россия

ростов-на-дону

трудовая миграция

водители

автобусы

сотрудничество

общество

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ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Департамент транспорта Ростова-на-Дону планирует привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи представителей Генерального консульства республики, директора Департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадима Шкабарни и руководителей транспортных компаний российского региона.Миграционные службы Узбекистана и России подписали соглашениеРоссийская сторона рассказала о деятельности транспортного Департамента Ростова-на-Дону, условиях и льготах для работников предприятия.В свою очередь, узбекская сторона разъяснила порядок и условия привлечения граждан республики на работу за рубежом в организованном порядке, а также представила на рассмотрение проект соглашения и перечень необходимых документов.

https://uz.sputniknews.ru/20250309/altayskiy-kray-zainteresovan-v-privlechenii-na-rabotu-grajdan-uzbekistana-48311287.html

узбекистан

россия

ростов-на-дону

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