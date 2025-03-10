https://uz.sputniknews.ru/20250310/rostov-nameren-privlech-voditeley-avtobusov-iz-uzbekistana-48319699.html
Ростов намерен привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана
Ростов намерен привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Российская сторона сообщила о покрытии всех расходов и достойной заработной плате
2025-03-10T13:27+0500
2025-03-10T13:27+0500
2025-03-10T13:27+0500
узбекистан
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ростов-на-дону
трудовая миграция
водители
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сотрудничество
общество
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ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Департамент транспорта Ростова-на-Дону планирует привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи представителей Генерального консульства республики, директора Департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадима Шкабарни и руководителей транспортных компаний российского региона.Миграционные службы Узбекистана и России подписали соглашениеРоссийская сторона рассказала о деятельности транспортного Департамента Ростова-на-Дону, условиях и льготах для работников предприятия.В свою очередь, узбекская сторона разъяснила порядок и условия привлечения граждан республики на работу за рубежом в организованном порядке, а также представила на рассмотрение проект соглашения и перечень необходимых документов.
https://uz.sputniknews.ru/20250309/altayskiy-kray-zainteresovan-v-privlechenii-na-rabotu-grajdan-uzbekistana-48311287.html
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ростов узбенкистан волдители автобусы
ростов узбенкистан волдители автобусы
Ростов намерен привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана
Российская сторона сообщила о покрытии всех расходов и достойной заработной плате.
ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik.
Департамент транспорта Ростова-на-Дону планирует привлечь 100 водителей автобусов из Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи представителей Генерального консульства республики, директора Департамента транспорта Ростова-на-Дону Вадима Шкабарни и руководителей транспортных компаний российского региона.
Российская сторона рассказала о деятельности транспортного Департамента Ростова-на-Дону, условиях и льготах для работников предприятия.
“Отмечено, что дефицит водителей автобусов здесь составляет 40%. В этой связи была выражена заинтересованность в привлечении 100 водителей из Узбекистана с покрытием всех расходов и достойной заработной платой”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, узбекская сторона разъяснила порядок и условия привлечения граждан республики на работу за рубежом в организованном порядке, а также представила на рассмотрение проект соглашения и перечень необходимых документов.