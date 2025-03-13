https://uz.sputniknews.ru/20250313/predsedatel-gosdumy-rf-vyacheslav-volodin-pribyl-v-uzbekistan-tsel-vizita-48374012.html

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан — цель визита

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан — цель визита

Sputnik Узбекистан

В рамках визита планируются встречи членов делегации со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым и Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.

2025-03-13T16:25+0500

2025-03-13T16:25+0500

2025-03-13T17:56+0500

вячеслав володин

россия

узбекистан

ташкент

законодательная палата олий мажлиса

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Делегация во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прибыла в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.По прибытии в столицу Узбекистана Председатель Государственной Думы посетил мемориальный комплекс "Парк Победы". Почтив память погибших воинов, Володин возложил цветы к подножию монумента "Ода стойкости".Члены делегации ознакомились с богатой экспозицией музея, отметили важность бережного отношения к общей памяти о героическом прошлом. После делегация посетила Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park), специализирующийся на запуске и выведении на рынок перспективных стартап-проектов.Гостям представили подробную информацию о деятельности IT-парка, открытого в 2019 году, ознакомили с инфраструктурой, рассказали про условия для развития стартапов и получение налоговых льгот для IT-компаний.В рамках визита Председатель Госдумы Федерального Собрания РФ проведет переговоры с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым.Володин: Развитие межпарламентского взаимодействия отвечает запросам обеих странСтороны обсудят текущее состояние межпарламентского сотрудничества, планы на перспективу, а также вопросы укрепления и расширения двусторонних отношений.Предусматривается также, что в ходе визита члены делегации ознакомятся с достопримечательностями Ташкента.Ранее, 28 ноября 2022 года, в ходе официального визита Володина в Узбекистан между Государственной Думой и Законодательной палатой Олий Мажлиса было подписано соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Ее первое заседание состоялось 19 февраля 2024 года, которое провели Володин и Исмоилов.

https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-parlament-delegatsiya-rossiya-vizit-42559793.html

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