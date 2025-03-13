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https://uz.sputniknews.ru/20250313/predsedatel-gosdumy-rf-vyacheslav-volodin-pribyl-v-uzbekistan-tsel-vizita-48374012.html
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан — цель визита
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан — цель визита
Sputnik Узбекистан
В рамках визита планируются встречи членов делегации со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым и Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.
2025-03-13T16:25+0500
2025-03-13T17:56+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Делегация во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прибыла в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.По прибытии в столицу Узбекистана Председатель Государственной Думы посетил мемориальный комплекс "Парк Победы". Почтив память погибших воинов, Володин возложил цветы к подножию монумента "Ода стойкости".Члены делегации ознакомились с богатой экспозицией музея, отметили важность бережного отношения к общей памяти о героическом прошлом. После делегация посетила Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park), специализирующийся на запуске и выведении на рынок перспективных стартап-проектов.Гостям представили подробную информацию о деятельности IT-парка, открытого в 2019 году, ознакомили с инфраструктурой, рассказали про условия для развития стартапов и получение налоговых льгот для IT-компаний.В рамках визита Председатель Госдумы Федерального Собрания РФ проведет переговоры с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым.Володин: Развитие межпарламентского взаимодействия отвечает запросам обеих странСтороны обсудят текущее состояние межпарламентского сотрудничества, планы на перспективу, а также вопросы укрепления и расширения двусторонних отношений.Предусматривается также, что в ходе визита члены делегации ознакомятся с достопримечательностями Ташкента.Ранее, 28 ноября 2022 года, в ходе официального визита Володина в Узбекистан между Государственной Думой и Законодательной палатой Олий Мажлиса было подписано соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Ее первое заседание состоялось 19 февраля 2024 года, которое провели Володин и Исмоилов.
https://uz.sputniknews.ru/20240219/uzbekistan-parlament-delegatsiya-rossiya-vizit-42559793.html
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россия узбекистан володин ташкент визит законодательная палата олий мажлис сенат нарбаева исмоилов
россия узбекистан володин ташкент визит законодательная палата олий мажлис сенат нарбаева исмоилов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан — цель визита

16:25 13.03.2025 (обновлено: 17:56 13.03.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВизит председателя Госдумы РФ В. Володина в Узбекистан
Визит председателя Госдумы РФ В. Володина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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В рамках визита планируются встречи членов делегации с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Делегация во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прибыла в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВизит председателя Госдумы РФ В. Володина в Узбекистан
Визит председателя Госдумы РФ В. Володина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
Визит председателя Госдумы РФ В. Володина в Узбекистан
© Sputnik / Алексей Майшев
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"13 марта 2025 года в нашу страну с официальным визитом прибыла делегация во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным", — говорится в сообщении.

По прибытии в столицу Узбекистана Председатель Государственной Думы посетил мемориальный комплекс "Парк Победы". Почтив память погибших воинов, Володин возложил цветы к подножию монумента "Ода стойкости".
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики УзбекистанПредседатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации возложил цветы к монументу "Ода cтойкости"
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации возложил цветы к монументу Ода cтойкости - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации возложил цветы к монументу "Ода cтойкости"
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Члены делегации ознакомились с богатой экспозицией музея, отметили важность бережного отношения к общей памяти о героическом прошлом.
После делегация посетила Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park), специализирующийся на запуске и выведении на рынок перспективных стартап-проектов.
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики УзбекистанЧлены делегации во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. Володиным посетили Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park)
Члены делегации во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. Володиным посетили Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park) - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2025
Члены делегации во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. Володиным посетили Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park)
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Гостям представили подробную информацию о деятельности IT-парка, открытого в 2019 году, ознакомили с инфраструктурой, рассказали про условия для развития стартапов и получение налоговых льгот для IT-компаний.
В рамках визита Председатель Госдумы Федерального Собрания РФ проведет переговоры с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым.
Володин: Развитие межпарламентского взаимодействия отвечает запросам обеих стран
Стороны обсудят текущее состояние межпарламентского сотрудничества, планы на перспективу, а также вопросы укрепления и расширения двусторонних отношений.
Предусматривается также, что в ходе визита члены делегации ознакомятся с достопримечательностями Ташкента.
Ранее, 28 ноября 2022 года, в ходе официального визита Володина в Узбекистан между Государственной Думой и Законодательной палатой Олий Мажлиса было подписано соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Ее первое заседание состоялось 19 февраля 2024 года, которое провели Володин и Исмоилов.
Нуриддин Исмоилов и Вячеслав Володин. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2024
Парламентская делегация Узбекистана посещает Россию
19 февраля 2024, 12:52
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