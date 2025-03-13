Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан — цель визита
16:25 13.03.2025 (обновлено: 17:56 13.03.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВизит председателя Госдумы РФ В. Володина в Узбекистан
© Sputnik / Алексей Майшев/
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В рамках визита планируются встречи членов делегации с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Делегация во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прибыла в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВизит председателя Госдумы РФ В. Володина в Узбекистан
Визит председателя Госдумы РФ В. Володина в Узбекистан
© Sputnik / Алексей Майшев/
"13 марта 2025 года в нашу страну с официальным визитом прибыла делегация во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным", — говорится в сообщении.
По прибытии в столицу Узбекистана Председатель Государственной Думы посетил мемориальный комплекс "Парк Победы". Почтив память погибших воинов, Володин возложил цветы к подножию монумента "Ода стойкости".
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики УзбекистанПредседатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации возложил цветы к монументу "Ода cтойкости"
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации возложил цветы к монументу "Ода cтойкости"
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Члены делегации ознакомились с богатой экспозицией музея, отметили важность бережного отношения к общей памяти о героическом прошлом.
После делегация посетила Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park), специализирующийся на запуске и выведении на рынок перспективных стартап-проектов.
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики УзбекистанЧлены делегации во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. Володиным посетили Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park)
Члены делегации во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. Володиным посетили Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park)
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Гостям представили подробную информацию о деятельности IT-парка, открытого в 2019 году, ознакомили с инфраструктурой, рассказали про условия для развития стартапов и получение налоговых льгот для IT-компаний.
В рамках визита Председатель Госдумы Федерального Собрания РФ проведет переговоры с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддином Исмоиловым.
Стороны обсудят текущее состояние межпарламентского сотрудничества, планы на перспективу, а также вопросы укрепления и расширения двусторонних отношений.
Предусматривается также, что в ходе визита члены делегации ознакомятся с достопримечательностями Ташкента.
Ранее, 28 ноября 2022 года, в ходе официального визита Володина в Узбекистан между Государственной Думой и Законодательной палатой Олий Мажлиса было подписано соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Ее первое заседание состоялось 19 февраля 2024 года, которое провели Володин и Исмоилов.
19 февраля 2024, 12:52