https://uz.sputniknews.ru/20250315/malayziyskaya-kompaniya-xochet-importirovat-produkty-suxofrukty-iz-uzbekistana-48419782.html
Малайзийская компания хочет импортировать продукты и сухофрукты из Узбекистана
Малайзийская компания хочет импортировать продукты и сухофрукты из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Посол Узбекистана в этой стране встретился с главой малазийской торговой компании "Tradewinds Group (M) Sdn Bhd". 15.03.2025, Sputnik Узбекистан
2025-03-15T13:24+0500
2025-03-15T13:24+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Одна из ведущих торговых компаний Малайзии заинтересована в импорте обработанных пищевых продуктов из Узбекистана, об этом сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с исполнительным директором малазийской торговой компании "Tradewinds Group (M) Sdn Bhd" Амрином Авалуддином. В ходе встречи Амрин Авалуддин выразил готовность импортировать из Узбекистана переработанные пищевые продукты и сухофрукты в больших объемах.Глава компании сообщил, что в ближайшее время предоставит информацию о видах продуктов питания, необходимых для импорта, и датах визита делегации в Узбекистан.Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроникиКомпания "Tradewinds Group" основана в 1995 году группой компаний "Albukhary Group". Основными сферами деятельности компании являются торговля потребительскими и продовольственными товарами, гостиницы и курорты, страховые брокерские услуги, полиграфия, телевидение, а также услуги в области информационных и коммуникационных технологий.
https://uz.sputniknews.ru/20250309/malayziya-investitsii-uzbekistan-fotoelektrostantsii-48313292.html
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малайзия, узбекистан, сухофрукты, импорт, торговля, продукты, сотрудничество
малайзия, узбекистан, сухофрукты, импорт, торговля, продукты, сотрудничество
Малайзийская компания хочет импортировать продукты и сухофрукты из Узбекистана
13:24 15.03.2025 (обновлено: 14:23 15.03.2025)
Посол Узбекистана в этой стране встретился с главой малазийской торговой компании "Tradewinds Group (M) Sdn Bhd".
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Одна из ведущих торговых компаний Малайзии заинтересована в импорте обработанных пищевых продуктов из Узбекистана, об этом сообщает ИА "Дунё".
Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с исполнительным директором малазийской торговой компании "Tradewinds Group (M) Sdn Bhd" Амрином Авалуддином.
В ходе встречи Амрин Авалуддин выразил готовность импортировать из Узбекистана переработанные пищевые продукты и сухофрукты в больших объемах.
"Малазийская сторона сообщила, что положительно рассматривает предложения по установлению взаимовыгодных торговых отношений с ведущими узбекскими производителями сушеных фруктов и овощей и переработанных пищевых продуктов", – отметили в агентстве.
Глава компании сообщил, что в ближайшее время предоставит информацию о видах продуктов питания, необходимых для импорта, и датах визита делегации в Узбекистан.
Компания "Tradewinds Group" основана в 1995 году группой компаний "Albukhary Group". Основными сферами деятельности компании являются торговля потребительскими и продовольственными товарами, гостиницы и курорты, страховые брокерские услуги, полиграфия, телевидение, а также услуги в области информационных и коммуникационных технологий.