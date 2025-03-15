https://uz.sputniknews.ru/20250315/malayziyskaya-kompaniya-xochet-importirovat-produkty-suxofrukty-iz-uzbekistana-48419782.html

Малайзийская компания хочет импортировать продукты и сухофрукты из Узбекистана

Малайзийская компания хочет импортировать продукты и сухофрукты из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Посол Узбекистана в этой стране встретился с главой малазийской торговой компании "Tradewinds Group (M) Sdn Bhd". 15.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-15T13:24+0500

2025-03-15T13:24+0500

2025-03-15T14:23+0500

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узбекистан

сухофрукты

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продукты

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Одна из ведущих торговых компаний Малайзии заинтересована в импорте обработанных пищевых продуктов из Узбекистана, об этом сообщает ИА "Дунё".Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с исполнительным директором малазийской торговой компании "Tradewinds Group (M) Sdn Bhd" Амрином Авалуддином. В ходе встречи Амрин Авалуддин выразил готовность импортировать из Узбекистана переработанные пищевые продукты и сухофрукты в больших объемах.Глава компании сообщил, что в ближайшее время предоставит информацию о видах продуктов питания, необходимых для импорта, и датах визита делегации в Узбекистан.Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроникиКомпания "Tradewinds Group" основана в 1995 году группой компаний "Albukhary Group". Основными сферами деятельности компании являются торговля потребительскими и продовольственными товарами, гостиницы и курорты, страховые брокерские услуги, полиграфия, телевидение, а также услуги в области информационных и коммуникационных технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20250309/malayziya-investitsii-uzbekistan-fotoelektrostantsii-48313292.html

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малайзия, узбекистан, сухофрукты, импорт, торговля, продукты, сотрудничество