https://uz.sputniknews.ru/20250315/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-dva-naselennyx-punkta-v-kurskoy-oblasti-48421573.html

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области

Российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области

Sputnik Узбекистан

Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

2025-03-15T15:15+0500

2025-03-15T15:15+0500

2025-03-15T15:47+0500

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Российские военные взяли под контроль Заолешенку и Рубанщину в Курской области, сообщили Минобороны РФ.Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.По данным военного ведомства, противник за сутки потерял более 220 военных, танк и БМП, боевую бронированную машину и четыре автомобиля, по два артиллерийских орудия и миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. 13 марта Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи, пишет РИА Новости.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://uz.sputniknews.ru/20250314/rossiyskie-voyska-osvobodili-goncharovku-v-kurskoy-oblasti-48410058.html

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