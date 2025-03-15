https://uz.sputniknews.ru/20250315/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-dva-naselennyx-punkta-v-kurskoy-oblasti-48421573.html
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области
Sputnik Узбекистан
Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
2025-03-15T15:15+0500
2025-03-15T15:15+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Российские военные взяли под контроль Заолешенку и Рубанщину в Курской области, сообщили Минобороны РФ.Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.По данным военного ведомства, противник за сутки потерял более 220 военных, танк и БМП, боевую бронированную машину и четыре автомобиля, по два артиллерийских орудия и миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. 13 марта Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи, пишет РИА Новости.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
https://uz.sputniknews.ru/20250314/rossiyskie-voyska-osvobodili-goncharovku-v-kurskoy-oblasti-48410058.html
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российские военные заолешенка рубанщина курская область минобороны
российские военные заолешенка рубанщина курская область минобороны
Российские военные освободили еще два населенных пункта в Курской области
15:15 15.03.2025 (обновлено: 15:47 15.03.2025)
Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Российские военные взяли под контроль Заолешенку и Рубанщину в Курской области, сообщили Минобороны
РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина", — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы нанесли поражение пяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.
По данным военного ведомства, противник за сутки потерял более 220 военных, танк и БМП, боевую бронированную машину и четыре автомобиля, по два артиллерийских орудия и миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. 13 марта Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — Суджи, пишет РИА Новости.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.