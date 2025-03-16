https://uz.sputniknews.ru/20250316/v-ekspozitsiyax-tsentra-islamskoy-tsivilizatsii-predstavyat-bolee-800-proektov-48436058.html
В экспозициях Центра исламской цивилизации представят более 800 проектов
В экспозициях Центра исламской цивилизации представят более 800 проектов
Sputnik Узбекистан
Совместно с зарубежными партнерами реализуют 430 проектов.
2025-03-16T15:42+0500
2025-03-16T15:42+0500
2025-03-16T15:42+0500
культура
узбекистан
музей
фирдавс абдухаликов
центр исламской цивилизации
выставка
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В экспозициях Центра исламской цивилизации планируют представить более 800 проектов, сообщает пресс-служба центра.Руководитель центра Фирдавс Абдухаликов отметил, что 430 из них реализуют совместно с зарубежными партнерами.В их числе Музей исламского искусства Малайзии, частные коллекции Арона и Альберто Леви в Италии, Фонд Ратти, Музей азиатской культуры в Турине, Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга, Музей тюрко-исламского искусства Турции, а также частные коллекции Дэвида Пейли и Брюса Баганца в США.В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-ПетербургеНа втором этаже центра разместятся офисы зарубежных стран-партнеров и авторитетных международных организаций. Это будет способствовать формированию на базе центра международной научной платформы которая объединит более 500 организаций, тысячи ученых и специалистов из более чем 50 стран, добавили в пресс-службе.В настоящее время в сотрудничестве с Центром заинтересованы более 100 международных организаций.
https://uz.sputniknews.ru/20250220/shelkovye-kovry-ayati-zal-korana-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-tashkent-48039749.html
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экспозиции центр исламской цивилизации проекты
экспозиции центр исламской цивилизации проекты
В экспозициях Центра исламской цивилизации представят более 800 проектов
Совместно с зарубежными партнерами реализуют 430 проектов.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
В экспозициях Центра исламской цивилизации планируют представить более 800 проектов, сообщает
пресс-служба центра.
Руководитель центра Фирдавс Абдухаликов отметил, что 430 из них реализуют совместно с зарубежными партнерами.
"Ведется активная работа по организации международных выставок, приуроченных к открытию Центра. На сегодняшний день 15 музеев, частных коллекционеров и библиотек из разных стран уже подтвердили свое участие и согласились привезти в Ташкент уникальные экспозиции, посвященные культурному наследию Узбекистана", — рассказал он.
В их числе Музей исламского искусства Малайзии, частные коллекции Арона и Альберто Леви в Италии, Фонд Ратти, Музей азиатской культуры в Турине, Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга, Музей тюрко-исламского искусства Турции, а также частные коллекции Дэвида Пейли и Брюса Баганца в США.
На втором этаже центра разместятся офисы зарубежных стран-партнеров и авторитетных международных организаций. Это будет способствовать формированию на базе центра международной научной платформы которая объединит более 500 организаций, тысячи ученых и специалистов из более чем 50 стран, добавили в пресс-службе.
В настоящее время в сотрудничестве с Центром заинтересованы более 100 международных организаций.