https://uz.sputniknews.ru/20250316/v-ekspozitsiyax-tsentra-islamskoy-tsivilizatsii-predstavyat-bolee-800-proektov-48436058.html

В экспозициях Центра исламской цивилизации представят более 800 проектов

В экспозициях Центра исламской цивилизации представят более 800 проектов

Sputnik Узбекистан

Совместно с зарубежными партнерами реализуют 430 проектов.

2025-03-16T15:42+0500

2025-03-16T15:42+0500

2025-03-16T15:42+0500

культура

узбекистан

музей

фирдавс абдухаликов

центр исламской цивилизации

выставка

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. В экспозициях Центра исламской цивилизации планируют представить более 800 проектов, сообщает пресс-служба центра.Руководитель центра Фирдавс Абдухаликов отметил, что 430 из них реализуют совместно с зарубежными партнерами.В их числе Музей исламского искусства Малайзии, частные коллекции Арона и Альберто Леви в Италии, Фонд Ратти, Музей азиатской культуры в Турине, Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга, Музей тюрко-исламского искусства Турции, а также частные коллекции Дэвида Пейли и Брюса Баганца в США.В Ташкенте покажут шедевры культурного наследия Узбекистана, хранящиеся в Санкт-ПетербургеНа втором этаже центра разместятся офисы зарубежных стран-партнеров и авторитетных международных организаций. Это будет способствовать формированию на базе центра международной научной платформы которая объединит более 500 организаций, тысячи ученых и специалистов из более чем 50 стран, добавили в пресс-службе.В настоящее время в сотрудничестве с Центром заинтересованы более 100 международных организаций.

https://uz.sputniknews.ru/20250220/shelkovye-kovry-ayati-zal-korana-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-tashkent-48039749.html

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