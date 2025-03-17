https://uz.sputniknews.ru/20250317/glavnoe-soveschaniye-prezident-uzbekistan-48461488.html

"Умные" счетчики и земельный налог - главное из совещания президента Узбекистана

"Умные" счетчики и земельный налог - главное из совещания президента Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава государства заслушал доклады заместителей премьер-министра, министров и хокимов.

2025-03-17T18:09+0500

2025-03-17T18:09+0500

2025-03-17T18:12+0500

узбекистан

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

водоснабжение

теплоснабжение

сельское хозяйство

благоустройство

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам водо- и теплоснабжения, сельского хозяйства, а также благоустройства махаллей, сообщает пресс-служба главы государства. Водоснабжение В текущем году в республике намерены проложить свыше 1,5 тысяч километров водопроводных сетей и 521 километр канализации. благодаря чему 715 тысяч человек впервые получат доступ к чистой питьевой воде. Стало также известно, что в управление французской компании отошла система водоснабжения в Денау, Шурчи, Сарыасии и Кумкургане. В результате, как ожидается, охват централизованным водоснабжением в Сурхандарьинской области достигнет 90%. Для цифровизации отрасли Азиатский банк развития выделит $125 млн. В течение пяти лет будут установлены более 4,5 тысяч "умных" счетчиков и свыше 2,5 тысяч телеметрических систем на крупных гидротехнических сооружениях и магистральных трубопроводах.Поэтапно обслуживание счетчиков перейдет частному сектору. Теплоснабжение Для модернизации систем теплоснабжения в следующие пять лет выделят 19 трлн сумов. Это увеличит уровень охвата централизованным теплоснабжением на 21% (до 58%). Жилые дома и социальные объекты переведут на замкнутую систему отопления, что вдвое сократит потери тепла и уменьшит потребление газа на 20%. Сельское хозяйство В Узбекистане теперь перестанут продавать сельскохозяйственные земли через аукцион в рассрочку. Цена непроданных лотов будет каждый день падать на 10%.От 10% до 20% выделяемых земель должны предназначаться для выращивания корма для животноводства. Рейтинг предпринимателей-фермеров разделят на отдельные показатели — урожайность, численность работников и объемы производимой продукции. Фермерам с высоким рейтингом больше не придется страховать риски невозврата кредита. Для них также снизят в 3 раза земельный налог и в 2 раза членские взносы в Совет фермеров. Фермеры, получающие урожай хлопка и зерна выше нормы, смогут использовать до 25% своих площадей для чередования посевов с кормовыми культурами, овощами, бобовыми и другими растениями. Озеленение и благоустройство Весной в Узбекистане планируют высадить 125 млн саженцев. В 208 районах и городах в отделах благоустройства созданы участки по содержанию внутренних дорог. На приобретение спецтехники выделили 700 млрд сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20250317/uzbekistan-zakon-vodniy-kodeks-48454659.html

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