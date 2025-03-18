https://uz.sputniknews.ru/20250318/prezidenty-uzbekistana-i-kazaxstana-pogovorili-po-telefonu--podrobnosti-48472600.html

Президенты Узбекистана и Казахстана поговорили по телефону — подробности

Президенты Узбекистана и Казахстана поговорили по телефону — подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны рассмотрели актуальные вопросы практического взаимодействия

2025-03-18T16:10+0500

2025-03-18T16:10+0500

2025-03-18T16:10+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

казахстан

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Стороны обстоятельно обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.В ходе беседы они отметили важность принятия скоординированных мер для наращивания торговли, продвижения проектов в области промкооперации, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и других сферах практического взаимодействия, в том числе на уровне регионов.Президенты высоко оценили проходящие в эти дни в городах Казахстана совместные культурно-гуманитарные мероприятия.Также они рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая подготовку саммитов в формате "Центральная Азия плюс".

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Sputnik Узбекистан

политика, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, казахстан, касым-жомарт токаев