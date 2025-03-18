https://uz.sputniknews.ru/20250318/prezidenty-uzbekistana-i-kazaxstana-pogovorili-po-telefonu--podrobnosti-48472600.html
Президенты Узбекистана и Казахстана поговорили по телефону — подробности
Президенты Узбекистана и Казахстана поговорили по телефону — подробности
Sputnik Узбекистан
Стороны рассмотрели актуальные вопросы практического взаимодействия
2025-03-18T16:10+0500
2025-03-18T16:10+0500
2025-03-18T16:10+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
казахстан
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Стороны обстоятельно обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.В ходе беседы они отметили важность принятия скоординированных мер для наращивания торговли, продвижения проектов в области промкооперации, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и других сферах практического взаимодействия, в том числе на уровне регионов.Президенты высоко оценили проходящие в эти дни в городах Казахстана совместные культурно-гуманитарные мероприятия.Также они рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая подготовку саммитов в формате "Центральная Азия плюс".
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политика, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, казахстан, касым-жомарт токаев
политика, узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, казахстан, касым-жомарт токаев
Президенты Узбекистана и Казахстана поговорили по телефону — подробности
Стороны рассмотрели актуальные вопросы практического взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
"Главы двух государств искренне поздравили друг друга со священным месяцем Рамазан и наступающим весенним праздником Навруз, пожелали братским народам Узбекистана и Казахстана мира, благополучия и процветания", — говорится в сообщении.
Стороны обстоятельно обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
В ходе беседы они отметили важность принятия скоординированных мер для наращивания торговли, продвижения проектов в области промкооперации, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и других сферах практического взаимодействия, в том числе на уровне регионов.
Президенты высоко оценили проходящие в эти дни в городах Казахстана совместные культурно-гуманитарные мероприятия.
Также они рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая подготовку саммитов в формате "Центральная Азия плюс".