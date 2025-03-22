https://uz.sputniknews.ru/20250322/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-samarkand-programma-vizita-48526907.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд – что в программе визита
Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд – что в программе визита
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана ознакомится с проводимой созидательной работой и различными проектами.
2025-03-22T13:46+0500
2025-03-22T13:46+0500
2025-03-22T14:12+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
самарканд
визит
имам аль-бухари
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В программе визита президента Узбекистана в Самарканд ознакомление с проводимой в городе созидательной работой и различными проектами, а также посещение мавзолея Имама Аль-Бухари.
https://uz.sputniknews.ru/20250318/samarkand-transport-master-plan-rossiyskaya-kompaniya-48470181.html
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президент узбекистан мирзиёев проекты самарканд визит
президент узбекистан мирзиёев проекты самарканд визит
Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд – что в программе визита
13:46 22.03.2025 (обновлено: 14:12 22.03.2025)
Президент Узбекистана ознакомится с проводимой созидательной работой и различными проектами.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В программе визита президента Узбекистана в Самарканд ознакомление с проводимой в городе созидательной работой и различными проектами, а также посещение мавзолея Имама Аль-Бухари.
"В ходе визита глава нашего государства посетит мавзолей Имама Бухари, ознакомится с проводимой созидательной работой и различными проектами", – говорится в сообщении.