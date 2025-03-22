https://uz.sputniknews.ru/20250322/shavkat-mirziyoev-otbyl-v-samarkand-programma-vizita-48526907.html

Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд – что в программе визита

Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд – что в программе визита

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана ознакомится с проводимой созидательной работой и различными проектами.

2025-03-22T13:46+0500

2025-03-22T13:46+0500

2025-03-22T14:12+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

самарканд

визит

имам аль-бухари

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Самарканд. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В программе визита президента Узбекистана в Самарканд ознакомление с проводимой в городе созидательной работой и различными проектами, а также посещение мавзолея Имама Аль-Бухари.

https://uz.sputniknews.ru/20250318/samarkand-transport-master-plan-rossiyskaya-kompaniya-48470181.html

самарканд

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