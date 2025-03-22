https://uz.sputniknews.ru/20250322/za-dva-mesyatsa-uzbekistan-eksportiroval-frukty-ovoschi-na-175-mln-48530568.html

За два месяца Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $175 млн

За два месяца Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $175 млн

Sputnik Узбекистан

Самыми продаваемыми оказались сушеный виноград, чернослив, лук, капуста, морковь, фасоль, маш и другая плодоовощная продукция.

2025-03-22T17:24+0500

2025-03-22T17:24+0500

2025-03-22T17:28+0500

фрукты

овощи

плодоовощная продукция

экспорт

торговля

статистика

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В январе-феврале 2025 года Узбекистан экспортировал в рубежные страны 192,9 тыс. тонн плодоовощной продукции на $175,1 млн. Такие цифры приводит Национальное агентство по статистике в отчете о внешнеторговом обороте республики.Согласно данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспортный показатель уменьшился на 23,1%, или на 58 тыс. тонн. А в денежном выражении показатель увеличился на 16,7%.В общем объеме экспорт составил 3,8%.Самыми продаваемыми оказались сушеный виноград, чернослив, лук, капуста, морковь, фасоль, маш и другая плодоовощная продукция.Ожидается, что в нынешнем году экспорт фруктов и овощей может достичь $3,5 млрд. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием Шавката Мирзиёева, посвященном мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции.

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фрукты, овощи, плодоовощная продукция, экспорт, торговля, статистика