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За два месяца Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $175 млн
За два месяца Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $175 млн
Sputnik Узбекистан
Самыми продаваемыми оказались сушеный виноград, чернослив, лук, капуста, морковь, фасоль, маш и другая плодоовощная продукция.
2025-03-22T17:24+0500
2025-03-22T17:24+0500
2025-03-22T17:28+0500
фрукты
овощи
плодоовощная продукция
экспорт
торговля
статистика
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В январе-феврале 2025 года Узбекистан экспортировал в рубежные страны 192,9 тыс. тонн плодоовощной продукции на $175,1 млн. Такие цифры приводит Национальное агентство по статистике в отчете о внешнеторговом обороте республики.Согласно данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспортный показатель уменьшился на 23,1%, или на 58 тыс. тонн. А в денежном выражении показатель увеличился на 16,7%.В общем объеме экспорт составил 3,8%.Самыми продаваемыми оказались сушеный виноград, чернослив, лук, капуста, морковь, фасоль, маш и другая плодоовощная продукция.Ожидается, что в нынешнем году экспорт фруктов и овощей может достичь $3,5 млрд. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием Шавката Мирзиёева, посвященном мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции.
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фрукты, овощи, плодоовощная продукция, экспорт, торговля, статистика
фрукты, овощи, плодоовощная продукция, экспорт, торговля, статистика
За два месяца Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на $175 млн
17:24 22.03.2025 (обновлено: 17:28 22.03.2025)
Самыми продаваемыми оказались сушеный виноград, чернослив, лук, капуста, морковь, фасоль, маш и другая плодоовощная продукция.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik.
В январе-феврале 2025 года Узбекистан экспортировал в рубежные страны 192,9 тыс. тонн плодоовощной продукции на $175,1 млн. Такие цифры приводит
Национальное агентство по статистике в отчете о внешнеторговом обороте республики.
Согласно данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспортный показатель уменьшился на 23,1%, или на 58 тыс. тонн. А в денежном выражении показатель увеличился на 16,7%.
В общем объеме экспорт составил 3,8%.
Самыми продаваемыми оказались сушеный виноград, чернослив, лук, капуста, морковь, фасоль, маш и другая плодоовощная продукция.
Ожидается, что в нынешнем году экспорт фруктов и овощей может достичь $3,5 млрд. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием Шавката Мирзиёева, посвященном мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции.