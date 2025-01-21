https://uz.sputniknews.ru/20250121/rossiya-lidirovala-v-zakupke-uzbekskoy-plodoovoschnoy-produktsii-v-2024-godu-47640288.html

Россия лидировала в закупке узбекской плодоовощной продукции в 2024 году

Россия лидировала в закупке узбекской плодоовощной продукции в 2024 году

Sputnik Узбекистан

В прошлом году на долю РФ пришлось 42,1% от общего объема экспорта плодоовощной продукции республики. Также в числе основных покупателей фруктов и овощей из Узбекистана – Казахстан, Пакистан и Афганистан.

2025-01-21T15:38+0500

2025-01-21T15:38+0500

2025-01-21T15:38+0500

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В 2024 году Узбекистан увеличил экспорт плодоовощной продукции в зарубежные страны на 15,8% или на 278,5 тысяч тонн. Такие цифры приводит Агентство статистики в отчете о внешнеторговом обороте республики.Согласно данным ведомства, в январе – декабре прошлого года Узбекистан экспортировал за рубеж более 2 млн тонн фруктов и овощей более чем на $1,5 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года экспортный показатель в денежном выражении увеличился на 31,2%. В общем же объеме экспорт овощей и фруктов составил 5,8%.Читайте также Узбекистан освободит импорт концентрата тропических фруктов от таможенных пошлинОсновным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана по-прежнему остается Россия, на долю которой пришлось 42,1% от общего объема экспорта. Далее следуют Казахстан (12,7%), Пакистан (12,6%), и Афганистан (8%).Самыми продаваемыми оказались виноград ($186,2 млн), персики ($96,9 млн), черешня ($70,3 млн), абрикосы ($62,2 млн), лук ($76,3).Среди востребованной плодоовощной продукции также капуста ($49,8 млн), виноград сушеный ($79,5 млн), чернослив ($39 млн), морковь ($31,7 млн) и другие фрукты и овощи.Читайте также Российские импортеры агропромышленной продукции из Узбекистана получат субсидииОжидается, что в нынешнем году экспорт фруктов и овощей может достичь $3,5 млрд. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием Шавката Мирзиёева, посвященном мерам по увеличению производства, переработки и экспорта плодоовощной продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20241129/v-2025-eksport-fruktov-ovoschey-iz-uzbekistana-mojet-dostich-35-mlrd-46865936.html

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