https://uz.sputniknews.ru/20250323/eaeu-spravedlivaya-konkurentsiya-formirovaniye-48533451.html

ЕЭК: В рамках ЕАЭС продолжает формироваться справедливая конкурентная среда

ЕЭК: В рамках ЕАЭС продолжает формироваться справедливая конкурентная среда

Sputnik Узбекистан

Особое внимание профильный блок Комиссии обращает на выявление и устранение нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках

2025-03-23T09:50+0500

2025-03-23T09:50+0500

2025-03-23T09:50+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В рамках Евразийского экономического союза продолжает формироваться справедливая конкурентная среда, заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович, сообщает пресс-служба комиссии.В своем выступлении на XI конференции Американской торговой палаты в России он отметил, что особое внимание профильный блок Комиссии уделяет выявлению и устранению нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках.При этом, по словам министра, сегодня в области антимонопольного регулирования требуется "тонкая настройка действующих механизмов" – с учетом правоприменительной практики, решений суда ЕАЭС, вопросов, поднимаемых бизнесом и глобальных трендов.Он добавил, что с 2020 года Комиссия провела ряд расследований состояния конкуренции на цифровых рынках, проанализировала деятельность магазинов приложений на базе операционных систем мобильных устройств, таких крупных игроков, как "Яндекс", "Мейл.ру" и других. По словам министра, "во главу угла Комиссия в этой работе всегда ставит необходимость соблюдения конкурентных норм".Ермолович рассказал и о работе Комиссии в области взаимодействия с экспертным и бизнес-сообществом, а также в сфере государственных закупок. Речь шла, в частности, об обеспечении равного доступа к госзакупкам стран ЕАЭС и ежегодном росте взаимных поставок.

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