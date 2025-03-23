https://uz.sputniknews.ru/20250323/v-kuveyte-obnarujili-yuvelirnye-izdeliya-prinadlejavshie-emiru-buxary-48535943.html

В Кувейте обнаружили ювелирные изделия, принадлежавшие эмиру Бухары

В Кувейте обнаружили ювелирные изделия, принадлежавшие эмиру Бухары

Sputnik Узбекистан

Также в музее Тарика Раджаба, хранятся копии "Канона врачебной науки" Абу Али ибн Сины, переписанные в XIV веке и миниатюры эпохи Шайбанидов

2025-03-23T11:00+0500

2025-03-23T11:00+0500

2025-03-23T11:00+0500

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узбекистан

бухара

ювелирные украшения

кувейт

эль-кувейт

музей

центр исламской цивилизации

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары, сообщает пресс-служба Центра исламской цвилизации при Кабмине республики.Коллекция музея, основанного кувейтским бизнесменом Тариком Сайидом Раджабом в столице Кувейта в 1980 году, включает в себя более 30 000 древних и современных предметов.В ходе визита в Эль-Кувейт и посещения этого музея делегация Узбекистана рассказала о планах привлечь около 50 мировых коллекций к выставке в Центре исламской цивилизации республики.В свою очередь, директор музея Зияд Раджаб рассказал, какое впечатление на него произвело строительство Центра исламской цивилизации под руководством президента Узбекистана и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.Экспозиция музея также включает украшения, старинную одежду, оружие, изделия ручной работы, ткани и изделия из стекла, привезенные из Бухары.“Моя мама в основном собирала ювелирные изделия, а мой отец отвечал за керамику и металлические предметы. Так как мои родители интересуются территорией и историей Узбекистана, в музее можно найти много артефактов из этого места”, — сказал Зияд Раджаб.Узбекская делегация преподнесла в дар музею факсимильную копию Катта Лангарского Корана и копию письма с печатью Мухаммада на папирусе, написанную каллиграфом Хабибулло Солихом.

https://uz.sputniknews.ru/20250316/v-ekspozitsiyax-tsentra-islamskoy-tsivilizatsii-predstavyat-bolee-800-proektov-48436058.html

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