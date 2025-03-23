В Кувейте обнаружили ювелирные изделия, принадлежавшие эмиру Бухары
© Центр исламской цивилизацииВ Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
© Центр исламской цивилизации
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Также в музее Тарика Раджаба хранятся копии "Канона врачебной науки" Абу Али ибн Сины, переписанные в XIV веке и миниатюры эпохи Шайбанидов.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары, сообщает пресс-служба Центра исламской цвилизации при Кабмине республики.
© Центр исламской цивилизацииВ Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
В Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
© Центр исламской цивилизации
Коллекция музея, основанного кувейтским бизнесменом Тариком Сайидом Раджабом в столице Кувейта в 1980 году, включает в себя более 30 000 древних и современных предметов.
В ходе визита в Эль-Кувейт и посещения этого музея делегация Узбекистана рассказала о планах привлечь около 50 мировых коллекций к выставке в Центре исламской цивилизации республики.
“Это мероприятие станет первой крупной экспозицией в истории мировой музеологии, объединяющей десятки музеев вокруг наследия одной страны”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, директор музея Зияд Раджаб рассказал, какое впечатление на него произвело строительство Центра исламской цивилизации под руководством президента Узбекистана и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.
“Выставка экспонатов музея Тарик Раджаб в вашей стране — историческое событие. В музее хранятся ценные экспонаты, связанные с культурным наследием Узбекистана, включая копии "Канона врачебной науки" Абу Али ибн Сины, переписанные в XIV веке, ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары и его родственникам, миниатюры эпохи Шайбанидов и многие другие экспонаты”, — отметил он.
© Центр исламской цивилизацииВ Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
В Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
© Центр исламской цивилизации
Экспозиция музея также включает украшения, старинную одежду, оружие, изделия ручной работы, ткани и изделия из стекла, привезенные из Бухары.
© Центр исламской цивилизацииВ Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
В Кувейте нашли ювелирные изделия, принадлежащие эмиру Бухары
© Центр исламской цивилизации
“Моя мама в основном собирала ювелирные изделия, а мой отец отвечал за керамику и металлические предметы. Так как мои родители интересуются территорией и историей Узбекистана, в музее можно найти много артефактов из этого места”, — сказал Зияд Раджаб.
Узбекская делегация преподнесла в дар музею факсимильную копию Катта Лангарского Корана и копию письма с печатью Мухаммада на папирусе, написанную каллиграфом Хабибулло Солихом.