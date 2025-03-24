https://uz.sputniknews.ru/20250324/v-eaes-v-2025-m-znachitelno-vyrosli-gruzovye-passajirskie-perevozki-48553398.html

В странах ЕАЭС в 2025-м значительно выросли грузовые и пассажирские перевозки

В странах ЕАЭС в 2025-м значительно выросли грузовые и пассажирские перевозки

Sputnik Узбекистан

В январе 2025-го года, по сравнению с прошлым 2024-м годом, наблюдался рост совокупного пассажирооборота по ЕАЭС на 4,5%.

2025-03-24T16:15+0500

2025-03-24T16:15+0500

2025-03-24T16:50+0500

еаэс и узбекистан

еэк

еаэс

пассажиры

перевозки

грузоперевозки

транспорт

статистика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/13/24667876_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_16ef945234aff3c7fbbeca92031a19b4.jpg

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В ЕАЭС значительно выросли грузовые и пассажирские перевозки. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).В частности, в январе 2025-го года по сравнению с прошлым 2024-м годом наблюдался рост совокупного пассажирооборота по ЕАЭС на 4,5%. Выросли также национальные показатели стран-участниц Союза по перевозке пассажиров. Рост пассажирских перевозок наблюдался в:В Ташкенте рассказали о работе по развитию "умных" транспортных систем в ЕАЭСРост грузоперевозок также отмечен в:В целом рост показателя по ЕАЭС составил 2,1%.

https://uz.sputniknews.ru/20250319/eaeu-transportnyye-koridory-vygoda-48480785.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс грузоперевозка пассажиры еэк пассажирооборот статистика