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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250324/v-eaes-v-2025-m-znachitelno-vyrosli-gruzovye-passajirskie-perevozki-48553398.html
В странах ЕАЭС в 2025-м значительно выросли грузовые и пассажирские перевозки
В странах ЕАЭС в 2025-м значительно выросли грузовые и пассажирские перевозки
Sputnik Узбекистан
В январе 2025-го года, по сравнению с прошлым 2024-м годом, наблюдался рост совокупного пассажирооборота по ЕАЭС на 4,5%.
2025-03-24T16:15+0500
2025-03-24T16:50+0500
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В ЕАЭС значительно выросли грузовые и пассажирские перевозки. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).В частности, в январе 2025-го года по сравнению с прошлым 2024-м годом наблюдался рост совокупного пассажирооборота по ЕАЭС на 4,5%. Выросли также национальные показатели стран-участниц Союза по перевозке пассажиров. Рост пассажирских перевозок наблюдался в:В Ташкенте рассказали о работе по развитию "умных" транспортных систем в ЕАЭСРост грузоперевозок также отмечен в:В целом рост показателя по ЕАЭС составил 2,1%.
https://uz.sputniknews.ru/20250319/eaeu-transportnyye-koridory-vygoda-48480785.html
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еаэс грузоперевозка пассажиры еэк пассажирооборот статистика
еаэс грузоперевозка пассажиры еэк пассажирооборот статистика

В странах ЕАЭС в 2025-м значительно выросли грузовые и пассажирские перевозки

16:15 24.03.2025 (обновлено: 16:50 24.03.2025)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры у информационного табло в аэропорту "Домодедово".
Пассажиры у информационного табло в аэропорту Домодедово. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В январе 2025-го года по сравнению с прошлым 2024-м годом наблюдался рост совокупного пассажирооборота по ЕАЭС на 4,5%.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В ЕАЭС значительно выросли грузовые и пассажирские перевозки. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В частности, в январе 2025-го года по сравнению с прошлым 2024-м годом наблюдался рост совокупного пассажирооборота по ЕАЭС на 4,5%. Выросли также национальные показатели стран-участниц Союза по перевозке пассажиров.
Рост пассажирских перевозок наблюдался в:
Казахстане — на 15%;
Кыргызстане — на 9,7%;
Беларуси — на 8,5%;
России — на 2,6%.
В Ташкенте рассказали о работе по развитию "умных" транспортных систем в ЕАЭС
Рост грузоперевозок также отмечен в:
Казахстане — 13,8%;
Кыргызстане — 10,6%;
Армении — 4,5%;
России — 1,1%.
В целом рост показателя по ЕАЭС составил 2,1%.
Грузовые автомобили на трассе. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2025
ЕАЭС и Узбекистан
Евразийские транспортные коридоры более чем вдвое сокращают расстояния перевозок — ЕЭК
19 марта, 12:50
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