https://uz.sputniknews.ru/20250326/rosatom-i-uzatom-stroitelstvo-aes-atom-48582751.html

Росатом и Узатом обсуждают создание АЭС большой мощности в Узбекистане

Росатом и Узатом обсуждают создание АЭС большой мощности в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Стороны оценили прогресс в создании атомной станции малой мощности в Узбекистане.

2025-03-26T14:06+0500

2025-03-26T14:06+0500

2025-03-26T14:21+0500

узбекистан

узатом

росатом

атомная энергетика

аэс

строительство аэс в узбекистане

азим ахмедхаджаев

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Агентство по атомной энергии Узбекистана "Узатом" и госкорпорация "Росатом" рассмотрели перспективы строительства атомной станции большой мощности, анализ вариантов ее размещения и другие технико-стратегические аспекты, сообщает пресс-служба Узатома. Возможность реализации проекта обсудили первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Андрей Петров и глава Узатома Азим Ахмедхаджаев в ходе заседания оперативного штаба в Ташкенте.Стороны также оценили прогресс в создании атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане. Статус проектаСооружение малой АЭС пока находится на стадии проектирования — проводятся инженерные изыскания, рабочие встречи, подготавливаются необходимые документы. Кроме того, на месте строительства постоянно изучают природную среду, включая сейсмомониторинг, аэрометеорологические, гидрогеологические и гидрологические исследования.В рамках проекта могут привлечь международных производителей из Азии и Европы, что, как ожидается, повысит инновационность малой АЭС. Кто будет поставлять ядерное топливо?Обеспечивать АСММ топливом будет сам Узбекистан. Использование местного сырья позволит в перспективе снизить стоимость электроэнергии, вырабатываемой на малой АЭС. Подготовка кадровУзбекистан и Россия создали уникальную инфраструктуру для обучения специалистов малой АЭС. Например, в Ташкентском филиале "НИЯУ" МИФИ уже обучается порядка 300 студентов. Кроме того, узбекские специалисты могут стажироваться на строящихся атомных станциях, таких как АЭС "Руппур" в Бангладеш. На строящейся в Узбекистане АСММ откроют учебно-тренировочный центр с тренажерами, где персонал пройдет обучение с учетом требований самой станции. Напомним, в мае 2024 года в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. В Джизакской области Узбекистана возведут атомную электростанцию по российскому проекту мощностью 330 МВт, состоящую из шести реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком является Росатом. В сентябре прошлого года был подписан протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции.

https://uz.sputniknews.ru/20250211/ctroitelstvo-maloy-aes-uzbekistan-mejdunarodnyy-konsortsium-47928608.html

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