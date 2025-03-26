https://uz.sputniknews.ru/20250326/uzbekistan-mejdunarodnyy-mejkonfessionalnyy-forum-48579651.html
Узбекистан примет международный межконфессиональный форум
Узбекистан примет международный межконфессиональный форум
Sputnik Узбекистан
Мирзиёев: мы продолжим работу по бережному сохранению мира и стабильности, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране
2025-03-26T11:00+0500
2025-03-26T11:00+0500
2025-03-26T11:06+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
религия
форум
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Международный межконфессиональный форум "Диалог деклараций" пройдет в Ташкенте и Самарканде в сентябре, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на церемонии ифтарлик в резиденции "Куксарой". Глава республики отметил, что в Узбекистане в центре внимания находятся укрепление мира и согласия в многонациональном обществе, дружбы и сплоченности представителей разных наций и конфессий, а самым большим богатством являются мир и стабильность. Также он остановился на работе по сохранению национальных и религиозных ценностей, их развитии на основе современных требований. Особое внимание в этом процессе уделяют глубокому изучению гуманистической сути ислама, исследованию и широкой популяризации истории и культуры Узбекистана, богатого духовного наследия выдающихся мыслителей. Для справки: ифтар — вечерняя трапеза при разговении во время поста в месяц Рамазан.
https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistan-utverdil-kontseptsiyu-gospolitiki-v-religioznoy-sfere-48151144.html
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узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, религия, форум
узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, религия, форум
Узбекистан примет международный межконфессиональный форум
11:00 26.03.2025 (обновлено: 11:06 26.03.2025)
Мирзиёев: Мы продолжим работу по бережному сохранению мира и стабильности, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik
. Международный межконфессиональный форум "Диалог деклараций" пройдет в Ташкенте и Самарканде в сентябре, заявил
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на церемонии ифтарлик в резиденции "Куксарой".
"В сентябре этого года мы проведем в Ташкенте и Самарканде большой международный форум под названием "Диалог деклараций". Он станет логическим продолжением форума, состоявшегося в Ташкенте, Самарканде и Бухаре в 2022 году, и послужит своеобразной площадкой для развития просветительского диалога между людьми с разными религиозными убеждениями", — сказал он.
Глава республики отметил, что в Узбекистане в центре внимания находятся укрепление мира и согласия в многонациональном обществе, дружбы и сплоченности представителей разных наций и конфессий, а самым большим богатством являются мир и стабильность.
"Мы решительно продолжим работу по бережному сохранению этого бесценного достояния, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране. И мобилизуем для этого все наши силы и возможности", — подчеркнул президент.
Также он остановился на работе по сохранению национальных и религиозных ценностей, их развитии на основе современных требований.
Особое внимание в этом процессе уделяют глубокому изучению гуманистической сути ислама, исследованию и широкой популяризации истории и культуры Узбекистана, богатого духовного наследия выдающихся мыслителей.
"С этой целью в Ташкенте возводится Центр исламской цивилизации, в Самарканде также быстрыми темпами продолжается строительство комплекса Имама Бухари. В этом году мы торжественно откроем эти два величественных сооружения", — сообщил глава государства.
Для справки: ифтар — вечерняя трапеза при разговении во время поста в месяц Рамазан.