https://uz.sputniknews.ru/20250326/uzbekistan-mejdunarodnyy-mejkonfessionalnyy-forum-48579651.html

Узбекистан примет международный межконфессиональный форум

Узбекистан примет международный межконфессиональный форум

Sputnik Узбекистан

Мирзиёев: мы продолжим работу по бережному сохранению мира и стабильности, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране

2025-03-26T11:00+0500

2025-03-26T11:00+0500

2025-03-26T11:06+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

религия

форум

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0c/44344996_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_3d8fc70b6a525217a4545ce38e603890.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Международный межконфессиональный форум "Диалог деклараций" пройдет в Ташкенте и Самарканде в сентябре, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на церемонии ифтарлик в резиденции "Куксарой". Глава республики отметил, что в Узбекистане в центре внимания находятся укрепление мира и согласия в многонациональном обществе, дружбы и сплоченности представителей разных наций и конфессий, а самым большим богатством являются мир и стабильность. Также он остановился на работе по сохранению национальных и религиозных ценностей, их развитии на основе современных требований. Особое внимание в этом процессе уделяют глубокому изучению гуманистической сути ислама, исследованию и широкой популяризации истории и культуры Узбекистана, богатого духовного наследия выдающихся мыслителей. Для справки: ифтар — вечерняя трапеза при разговении во время поста в месяц Рамазан.

https://uz.sputniknews.ru/20250227/uzbekistan-utverdil-kontseptsiyu-gospolitiki-v-religioznoy-sfere-48151144.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, религия, форум