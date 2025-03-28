https://uz.sputniknews.ru/20250328/shavkat-mirziyoev-poedet-v-almaty-programma-vizita-48627948.html

Шавкат Мирзиёев посетит Алматы — что в программе визита

Шавкат Мирзиёев посетит Алматы — что в программе визита

Sputnik Узбекистан

Главы двух стран обсудят вопросы последовательного углубления узбекско-казахских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.

2025-03-28T16:04+0500

2025-03-28T16:04+0500

2025-03-28T16:24+0500

шавкат мирзиёев

визит

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узбекистан

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касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта посетит с рабочим визитом город Алматы, где главы двух республик проведут неформальную встречу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.С участием делегаций двух стран будут рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки.В центре внимания — расширение практического взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, сельского и водного хозяйства, а также продолжение активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.В пресс-службе отметили, что в начале апреля прошлого года аналогичная двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Казахстана прошла в городе Хиве.

https://uz.sputniknews.ru/20250318/prezidenty-uzbekistana-i-kazaxstana-pogovorili-po-telefonu--podrobnosti-48472600.html

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