https://uz.sputniknews.ru/20250329/mirziyoev-tokaev-posetili-vysokogornyy-klaster-medeu-48642377.html

Президенту Узбекистана показали высокогорный кластер "Медеу"

Президенту Узбекистана показали высокогорный кластер "Медеу"

Sputnik Узбекистан

По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с рабочим визитом город Алматы.

2025-03-29T15:11+0500

2025-03-29T15:11+0500

2025-03-29T15:17+0500

казахстан

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

визит

алматы

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу", сообщает пресс-служба главы Узбекистана.К вершине плотины "Медеу" ведет "Лестница здоровья", состоящая из 842 ступеней. В 2011 году у плотины возведена канатная дорога протяженностью 4,5 километра до горнолыжного курорта "Шымбулак".Спорткомплекс "Медеу" сооружен в 1972 году и расположен на высоте 1 700 м над уровнем моря. Площадь ледового поля комплекса составляет 10,5 тысячи м2 и вмещает до 3 тысяч человек. Ежегодно его посещают более 400 тысяч жителей и гостей Алматы.В настоящее время комплекс функционирует как спортивный, туристический и культурный кластер. Здесь регулярно проводятся спортивные соревнования, массовые катания на коньках, культурные мероприятия и фестивали.В 2011 году здесь прошли состязания VII зимних Азиатских игр, в 2017 году – соревнования Всемирной Универсиады.Главы двух республик совместно просмотрели показательные выступления молодых фигуристов.

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