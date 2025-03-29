Президенту Узбекистана показали высокогорный кластер "Медеу"
15:11 29.03.2025 (обновлено: 15:17 29.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с рабочим визитом город Алматы.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу", сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Лидер нашей страны был ознакомлен с историей создания и архитектурными особенностями плотины "Медеу", построенной на высоте 1750 метров над уровнем моря для защиты от селевых оползней", – говорится в сообщении.
К вершине плотины "Медеу" ведет "Лестница здоровья", состоящая из 842 ступеней. В 2011 году у плотины возведена канатная дорога протяженностью 4,5 километра до горнолыжного курорта "Шымбулак".
Спорткомплекс "Медеу" сооружен в 1972 году и расположен на высоте 1 700 м над уровнем моря. Площадь ледового поля комплекса составляет 10,5 тысячи м2 и вмещает до 3 тысяч человек. Ежегодно его посещают более 400 тысяч жителей и гостей Алматы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время комплекс функционирует как спортивный, туристический и культурный кластер. Здесь регулярно проводятся спортивные соревнования, массовые катания на коньках, культурные мероприятия и фестивали.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
© Пресс-служба президента Узбекистана
В 2011 году здесь прошли состязания VII зимних Азиатских игр, в 2017 году – соревнования Всемирной Универсиады.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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