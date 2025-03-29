https://uz.sputniknews.ru/20250329/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-v-zaporojskoy-oblasti-dnr-48643526.html

Российские военные освободили населенные пункты в Запорожской области и ДНР

Российские военные освободили населенные пункты в Запорожской области и ДНР

Sputnik Узбекистан

Бойцы группировки войск "Юг" освободили населенный пункт Пантелеймоновка в Донбассе, а подразделения "Днепра" взяли под контроль селение Щербаки в Запорожской области.

2025-03-29T15:52+0500

2025-03-29T15:52+0500

2025-03-29T16:16+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ведомство сообщило, что подразделения группировки "Днепр" освободили селение Щербаки в Запорожской области и уничтожили за минувшие сутки более 70 украинских военных.В Минобороны добавили, что уничтожены свыше 70-ти военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.Позже Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Веселовка в Сумской области.

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