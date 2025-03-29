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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250329/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-v-zaporojskoy-oblasti-dnr-48643526.html
Российские военные освободили населенные пункты в Запорожской области и ДНР
Российские военные освободили населенные пункты в Запорожской области и ДНР
Sputnik Узбекистан
Бойцы группировки войск "Юг" освободили населенный пункт Пантелеймоновка в Донбассе, а подразделения "Днепра" взяли под контроль селение Щербаки в Запорожской области.
2025-03-29T15:52+0500
2025-03-29T16:16+0500
спецоперация россии по защите донбасса
днр
спецоперация
россия
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минобороны рф
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запорожская область
безопасность
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ведомство сообщило, что подразделения группировки "Днепр" освободили селение Щербаки в Запорожской области и уничтожили за минувшие сутки более 70 украинских военных.В Минобороны добавили, что уничтожены свыше 70-ти военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.Позже Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Веселовка в Сумской области.
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населенные пункты российские военные запорожская область днр всу сво россия украина минобороны
населенные пункты российские военные запорожская область днр всу сво россия украина минобороны

Российские военные освободили населенные пункты в Запорожской области и ДНР

15:52 29.03.2025 (обновлено: 16:16 29.03.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЭвакуация беженцев спецназом "Ахмат" из Суджанского района
Эвакуация беженцев спецназом Ахмат из Суджанского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Бойцы группировки войск "Юг" освободили населенный пункт Пантелеймоновка в Донбассе, а подразделения "Днепра" взяли под контроль селение Щербаки в Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, ведомство сообщило, что подразделения группировки "Днепр" освободили селение Щербаки в Запорожской области и уничтожили за минувшие сутки более 70 украинских военных.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что уничтожены свыше 70-ти военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.
Позже Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Веселовка в Сумской области.
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