https://uz.sputniknews.ru/20250330/uzbekneftegaz-ikazmunaygaz-budut-zanimatsya-geologorazvedkoy-48656182.html

Узбекнефтегаз и КазМунайГаз будут совместно заниматься геологоразведкой

Узбекнефтегаз и КазМунайГаз будут совместно заниматься геологоразведкой

Sputnik Узбекистан

Соглашение, подписанное в Алматы, также предусматривает реализацию проектов нефтегазохимии

2025-03-30T16:00+0500

2025-03-30T16:00+0500

2025-03-30T16:00+0500

узбекистан

казахстан

алматы

соглашение

нефть

газ

геологоразведка

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекнефтегаз и КазМунайГаз договорились о совместных геологоразведке и проектах нефтегазохимии, сообщает пресс-служба казахстанской компании.Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в Алматы председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков и председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.Документ определяет развитие взаимодействия двух компаний в геологоразведке и реализации совместных проектов нефтегазохимии в Узбекистане и Казахстане.Он также добавил, что в сфере взаимных интересов — цифровые технологии, производственная безопасность и охрана окружающей среды. В целом, по его словам, подписание данного соглашения будет способствовать обеспечению энергетической стабильности в Казахстане и Центральной Азии.Напомним, что ранее, в рамках международной конференции "Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере" в Баку, представители нефтегазовых компаний АО "Узбекнефтегаз", SOCAR, АО НК "КазМунайГаз", ПАО "Татнефть" подписали четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации и промышленной безопасности.Документы, в частности, предполагают обмен опытом разработки и внедрения цифровых решений, а также профилактики и ликвидации последствий ЧС техногенного характера.

узбекистан

казахстан

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узбекнефтегаз казмунайгаз совместная геологоразведка соглашение алматы