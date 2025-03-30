https://uz.sputniknews.ru/20250330/uzbekneftegaz-ikazmunaygaz-budut-zanimatsya-geologorazvedkoy-48656182.html
Узбекнефтегаз и КазМунайГаз будут совместно заниматься геологоразведкой
Узбекнефтегаз и КазМунайГаз будут совместно заниматься геологоразведкой
Sputnik Узбекистан
Соглашение, подписанное в Алматы, также предусматривает реализацию проектов нефтегазохимии
2025-03-30T16:00+0500
2025-03-30T16:00+0500
2025-03-30T16:00+0500
узбекистан
казахстан
алматы
соглашение
нефть
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геологоразведка
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Узбекнефтегаз и КазМунайГаз договорились о совместных геологоразведке и проектах нефтегазохимии, сообщает пресс-служба казахстанской компании.Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в Алматы председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков и председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.Документ определяет развитие взаимодействия двух компаний в геологоразведке и реализации совместных проектов нефтегазохимии в Узбекистане и Казахстане.Он также добавил, что в сфере взаимных интересов — цифровые технологии, производственная безопасность и охрана окружающей среды. В целом, по его словам, подписание данного соглашения будет способствовать обеспечению энергетической стабильности в Казахстане и Центральной Азии.Напомним, что ранее, в рамках международной конференции "Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере" в Баку, представители нефтегазовых компаний АО "Узбекнефтегаз", SOCAR, АО НК "КазМунайГаз", ПАО "Татнефть" подписали четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации и промышленной безопасности.Документы, в частности, предполагают обмен опытом разработки и внедрения цифровых решений, а также профилактики и ликвидации последствий ЧС техногенного характера.
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узбекнефтегаз казмунайгаз совместная геологоразведка соглашение алматы
узбекнефтегаз казмунайгаз совместная геологоразведка соглашение алматы
Узбекнефтегаз и КазМунайГаз будут совместно заниматься геологоразведкой
Соглашение, подписанное в Алматы, также предусматривает реализацию проектов нефтегазохимии.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik.
Узбекнефтегаз и КазМунайГаз договорились о совместных геологоразведке и проектах нефтегазохимии, сообщает
пресс-служба казахстанской компании.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали в Алматы председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков и председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.
Документ определяет развитие взаимодействия двух компаний в геологоразведке и реализации совместных проектов нефтегазохимии в Узбекистане и Казахстане.
“Компания "Узбекнефтегаз" является одним из наших перспективных партнеров. Нынешнее соглашение подтверждает готовность КМГ расширять сотрудничество с узбекскими коллегами по таким важнейшим направлениям как пополнение ресурсной базы и развитие нефтегазохимической отрасли, — подчеркнул Хасенов.
Он также добавил, что в сфере взаимных интересов — цифровые технологии, производственная безопасность и охрана окружающей среды. В целом, по его словам, подписание данного соглашения будет способствовать обеспечению энергетической стабильности в Казахстане и Центральной Азии.
Напомним, что ранее, в рамках международной конференции "Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере" в Баку, представители нефтегазовых компаний АО "Узбекнефтегаз", SOCAR, АО НК "КазМунайГаз", ПАО "Татнефть" подписали четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации и промышленной безопасности.
Документы, в частности, предполагают обмен опытом разработки и внедрения цифровых решений, а также профилактики и ликвидации последствий ЧС техногенного характера.