https://uz.sputniknews.ru/20250331/kak-vstretili-mirziyoeva-v-tadjikistane-48662444.html

Как встретили Мирзиёева в Таджикистане — фото

Как встретили Мирзиёева в Таджикистане — фото

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги прибыл с рабочим визитом в Худжанд

2025-03-31T11:06+0500

2025-03-31T11:06+0500

2025-03-31T13:39+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

худжанд

таджикистан

встреча

аэропорт

фото

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1f/48660329_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9dbff0b8e588f6a5bcf995f16297446.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд, сообщает пресс-служба главы республики.В аэропорту его встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.Сегодня же состоится трехсторонняя встреча президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.В соответствии с повесткой дня ее участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.

https://uz.sputniknews.ru/20250330/kto-iz-zarubejnyx-partnerov-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-s-prazdnikom-ramazan-xayit-48649623.html

худжанд

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев таджикистан рабочий визи худжанд