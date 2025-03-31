Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250331/kak-vstretili-mirziyoeva-v-tadjikistane-48662444.html
Как встретили Мирзиёева в Таджикистане — фото
Как встретили Мирзиёева в Таджикистане — фото
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги прибыл с рабочим визитом в Худжанд
2025-03-31T11:06+0500
2025-03-31T13:39+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
худжанд
таджикистан
встреча
аэропорт
фото
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1f/48660329_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b9dbff0b8e588f6a5bcf995f16297446.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд, сообщает пресс-служба главы республики.В аэропорту его встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.Сегодня же состоится трехсторонняя встреча президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.В соответствии с повесткой дня ее участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.
https://uz.sputniknews.ru/20250330/kto-iz-zarubejnyx-partnerov-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-s-prazdnikom-ramazan-xayit-48649623.html
худжанд
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1f/48660329_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cdfed5ab91878fd20f4782e066ff9548.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев таджикистан рабочий визи худжанд
мирзиёев таджикистан рабочий визи худжанд

Как встретили Мирзиёева в Таджикистане — фото

11:06 31.03.2025 (обновлено: 13:39 31.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава Узбекистана по приглашению таджикского коллеги прибыл с рабочим визитом в Худжанд.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд, сообщает пресс-служба главы республики.
В аэропорту его встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
“В честь прибытия лидера Узбекистана были подняты государственные флаги. Деятели культуры и искусства представили национальные музыкальные и танцевальные номера”, — говорится в сообщеннии.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд - Sputnik Узбекистан
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд - Sputnik Узбекистан
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд - Sputnik Узбекистан
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд - Sputnik Узбекистан
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд - Sputnik Узбекистан
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд - Sputnik Узбекистан
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд - Sputnik Узбекистан
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд

Сегодня же состоится трехсторонняя встреча президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
В соответствии с повесткой дня ее участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
“По итогам переговоров предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана”, — говорится в сообщении.
Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.
Рамазан хайит в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2025
Кто из зарубежных партнеров поздравил президента Узбекистана с праздником Рамазан хайит
Вчера, 11:01
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0