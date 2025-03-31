Как встретили Мирзиёева в Таджикистане — фото

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд, сообщает пресс-служба главы республики.В аэропорту его встретил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.Сегодня же состоится трехсторонняя встреча президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.В соответствии с повесткой дня ее участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Худжанд
Сегодня же состоится трехсторонняя встреча президентов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
В соответствии с повесткой дня ее участники рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
“По итогам переговоров предусматривается подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана”, — говорится в сообщении.
Президенты также примут участие в совместном концерте мастеров искусств.