https://uz.sputniknews.ru/20250401/mid-rossii-prokommentiroval-podpisanie-dokumentov-liderami-trex-stran-v-xudjande-48692940.html

МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в Худжанде

МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в Худжанде

Sputnik Узбекистан

Зафиксированные договоренности придадут новый импульс развитию добрососедства и партнерского взаимодействия между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, будут способствовать обеспечению стабильности и безопасности на пространстве ЦА в целом

2025-04-01T18:30+0500

2025-04-01T18:30+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в Худжанде.Соответствующее сообщении для СМИ опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.Отмечается, что Россия поддерживает данные решения, направленные на укрепление дружественных отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества между ее ближайшими союзниками.ШОС приветствует подписание договора между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном

https://uz.sputniknews.ru/20250331/chto-podpisali-lidery-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-48666964.html

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