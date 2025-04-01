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МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в Худжанде
МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в Худжанде
Sputnik Узбекистан
Зафиксированные договоренности придадут новый импульс развитию добрососедства и партнерского взаимодействия между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, будут способствовать обеспечению стабильности и безопасности на пространстве ЦА в целом
2025-04-01T18:30+0500
2025-04-01T18:30+0500
2025-04-01T18:30+0500
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в Худжанде.Соответствующее сообщении для СМИ опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.Отмечается, что Россия поддерживает данные решения, направленные на укрепление дружественных отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества между ее ближайшими союзниками.ШОС приветствует подписание договора между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном
https://uz.sputniknews.ru/20250331/chto-podpisali-lidery-uzbekistana-tadjikistana-i-kyrgyzstana-48666964.html
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мид россии комментаприй подписание документы узбекистан таджикистан кыргызстан худжанд
мид россии комментаприй подписание документы узбекистан таджикистан кыргызстан худжанд
МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в Худжанде
Зафиксированные договоренности придадут новый импульс развитию добрососедства и партнерского взаимодействия между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, будут способствовать обеспечению стабильности и безопасности на пространстве ЦА в целом.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в Худжанде.
Соответствующее сообщении для СМИ
опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
“Российская Федерация приветствует подписание в ходе состоявшейся 31 марта в городе Худжанде встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева Договора между Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех стран и Худжандской декларации о вечной дружбе”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия поддерживает данные решения, направленные на укрепление дружественных отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества между ее ближайшими союзниками.
“Зафиксированные договоренности придадут новый импульс развитию добрососедства и партнерского взаимодействия между тремя государствами, будут способствовать обеспечению стабильности и безопасности на пространстве Центральной Азии в целом”, — указано в сообщении.