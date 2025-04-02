https://uz.sputniknews.ru/20250402/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-samarkand-48709161.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд
Sputnik Узбекистан
Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях первого саммита "Центральная Азия — Европейский Союз". 02.04.2025, Sputnik Узбекистан
2025-04-02T17:48+0500
2025-04-02T17:48+0500
2025-04-02T18:05+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
самарканд
саммит
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, сообщает пресс-служба президента.Сегодня он проведет неформальную встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.Завтра запланирован ряд двусторонних переговоров с главами делегаций, участвующих в саммите.Основные многосторонние мероприятия с участием глав государств Центральной Азии и руководителей главных институтов Евросоюза состоятся 4 апреля, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250331/dorogi-k-samarkandu-vremenno-perekroyut-48669840.html
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, самарканд, саммит, центральная азия, ес
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, самарканд, саммит, центральная азия, ес
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд
17:48 02.04.2025 (обновлено: 18:05 02.04.2025)
Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях первого саммита "Центральная Азия — Европейский Союз".
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, сообщает
пресс-служба президента.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Самарканд для участия в мероприятиях первого саммита "Центральная Азия — Европейский Союз", — говорится в сообщении.
Сегодня он проведет неформальную встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Завтра запланирован ряд двусторонних переговоров с главами делегаций, участвующих в саммите.
Основные многосторонние мероприятия с участием глав государств Центральной Азии и руководителей главных институтов Евросоюза состоятся 4 апреля, добавили в пресс-службе.