https://uz.sputniknews.ru/20250402/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-samarkand-48709161.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд

Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд

Sputnik Узбекистан

Лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях первого саммита "Центральная Азия — Европейский Союз". 02.04.2025, Sputnik Узбекистан

2025-04-02T17:48+0500

2025-04-02T17:48+0500

2025-04-02T18:05+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

самарканд

саммит

центральная азия

ес

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/02/48708086_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c54a5074fa660bb1ca83fdcfa7b6899e.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, сообщает пресс-служба президента.Сегодня он проведет неформальную встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.Завтра запланирован ряд двусторонних переговоров с главами делегаций, участвующих в саммите.Основные многосторонние мероприятия с участием глав государств Центральной Азии и руководителей главных институтов Евросоюза состоятся 4 апреля, добавили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20250331/dorogi-k-samarkandu-vremenno-perekroyut-48669840.html

самарканд

центральная азия

ес

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, самарканд, саммит, центральная азия, ес