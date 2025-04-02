https://uz.sputniknews.ru/20250402/uzbekistan-sozdaniye-agentstvo-energoeffektivnost-48706148.html
В Узбекистане появится Национальное агентство по энергоэффективности — его задачи
В Узбекистане появится Национальное агентство по энергоэффективности — его задачи
Sputnik Узбекистан
При агентстве создадут внебюджетный Фонд стимулирования и поддержки энергоэффективности
2025-04-02T16:50+0500
2025-04-02T16:50+0500
2025-04-02T16:50+0500
общество
узбекистан
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. При Кабмине Узбекистана создадут Национальное агентство энергоэффективности, сообщает Минюст.Это определено в соответствующем указе главы республики.Как в Узбекистане повысят энергосбережение при растущем спросе на энергоресурсыОдной из основных задач агентства является проведение единой государственной политики в сфере повышения энергоэффективности, а также разработка, регулирование и внедрение стимулирующих мер в этой сфере.С 1 июля этого года агентство начнет выделять субсидии, покрывающие часть расходов на обследование жилых зданий, покупку солнечных панелей и коллекторов, а также тепловых насосов.Кроме того,
https://uz.sputniknews.ru/20250315/uzbekistan-ratifitsiroval-soglashenie-o-zelenoy-energii-s-kazaxstanom-i-azerbaydjanom-48421983.html
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узбекистан агентство энергоэффективность
узбекистан агентство энергоэффективность
В Узбекистане появится Национальное агентство по энергоэффективности — его задачи
При агентстве создадут внебюджетный Фонд стимулирования и поддержки энергоэффективности.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
При Кабмине Узбекистана создадут Национальное агентство энергоэффективности, сообщает
Минюст.
Это определено в соответствующем указе главы республики.
Одной из основных задач агентства является проведение единой государственной политики в сфере повышения энергоэффективности, а также разработка, регулирование и внедрение стимулирующих мер в этой сфере.
С 1 июля этого года агентство начнет выделять субсидии, покрывающие часть расходов на обследование жилых зданий, покупку солнечных панелей и коллекторов, а также тепловых насосов.
до 1 сентября запустят цифровую платформу по повышению энергоэффективности, при агентстве создадут внебюджетный Фонд стимулирования и поддержки энергоэффективности;
до 1 октября внедрят "зеленые" стандарты энергоэффективных технологий для производителей и импортеров.