https://uz.sputniknews.ru/20250402/uzbekistan-sozdaniye-agentstvo-energoeffektivnost-48706148.html

В Узбекистане появится Национальное агентство по энергоэффективности — его задачи

В Узбекистане появится Национальное агентство по энергоэффективности — его задачи

Sputnik Узбекистан

При агентстве создадут внебюджетный Фонд стимулирования и поддержки энергоэффективности

2025-04-02T16:50+0500

2025-04-02T16:50+0500

2025-04-02T16:50+0500

общество

узбекистан

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. При Кабмине Узбекистана создадут Национальное агентство энергоэффективности, сообщает Минюст.Это определено в соответствующем указе главы республики.Как в Узбекистане повысят энергосбережение при растущем спросе на энергоресурсыОдной из основных задач агентства является проведение единой государственной политики в сфере повышения энергоэффективности, а также разработка, регулирование и внедрение стимулирующих мер в этой сфере.С 1 июля этого года агентство начнет выделять субсидии, покрывающие часть расходов на обследование жилых зданий, покупку солнечных панелей и коллекторов, а также тепловых насосов.Кроме того,

https://uz.sputniknews.ru/20250315/uzbekistan-ratifitsiroval-soglashenie-o-zelenoy-energii-s-kazaxstanom-i-azerbaydjanom-48421983.html

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