https://uz.sputniknews.ru/20250315/uzbekistan-ratifitsiroval-soglashenie-o-zelenoy-energii-s-kazaxstanom-i-azerbaydjanom-48421983.html
Узбекистан ратифицировал соглашение о "зеленой" энергии с Казахстаном и Азербайджаном
Узбекистан ратифицировал соглашение о "зеленой" энергии с Казахстаном и Азербайджаном
Sputnik Узбекистан
Главы трех государств подписали документ 13 ноября 2024 года в Баку в рамках климатического саммита COP29.
2025-03-15T16:35+0500
2025-03-15T16:35+0500
2025-03-15T16:58+0500
соглашение
узбекистан
азербайджан
энергетика
казахстан
проект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46229732_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9293d1daaed84f06c24fda7a12cf3c49.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве Узбекистана с Азербайджаном и Казахстаном в области развития и передачи "зеленой" энергии. Об этом сообщает Минюст республики.Изначально главы трех государств подписали документ 13 ноября 2024 года в Баку в рамках климатического саммита COP29. Он предусматривает интеграцию энергосистем Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а также строительство международного коридора для поставок чистой электроэнергии в страны Европы.Уполномоченным органом, ответственным за реализацию международного соглашения назначено Министерство энергетики.Кабинет министров, руководители соответствующих министерств и ведомств будут обеспечивать контроль за выполнением положений международного соглашения после его вступления в силу.В ноябре 2023 года Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились взаимодействовать в рамках инициативы, а в мае 2024-го приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергосистем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для поставок "зеленой" энергии в ЕС.Планируется, что электроэнергия из возобновляемых источников в Узбекистане и Казахстане будет поступать в Азербайджан, откуда через территорию Грузии и Черное море — экспортироваться в Европу. Для экспорта электричества страны планируют проложить глубоководный кабель по дну Черного моря. Основными импортерами станут Румыния и Венгрия.Первый этап работ начнется в этом году и включит глубоководные исследования дна Черного моря. На втором этапе планируется модернизация наземной энергосети, а третий этап предусматривает строительство кабельных линий и трансформаторных подстанций.
https://uz.sputniknews.ru/20250220/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-zelenaya-energiya-48055409.html
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/15/46229732_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ae55b7b2822bf9f05d83a70574b8dfb8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
казахстан азербайджан узбекистан зеленая энергия каспийское море экспорт энергетика
казахстан азербайджан узбекистан зеленая энергия каспийское море экспорт энергетика
Узбекистан ратифицировал соглашение о "зеленой" энергии с Казахстаном и Азербайджаном
16:35 15.03.2025 (обновлено: 16:58 15.03.2025)
Главы трех государств подписали документ 13 ноября 2024 года в Баку в рамках климатического саммита COP29.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве Узбекистана с Азербайджаном и Казахстаном в области развития и передачи "зеленой" энергии. Об этом сообщает
Минюст республики.
Изначально главы трех государств подписали документ 13 ноября 2024 года в Баку в рамках климатического саммита COP29. Он предусматривает интеграцию энергосистем Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а также строительство международного коридора для поставок чистой электроэнергии в страны Европы.
"Одобрено Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Республиками Азербайджан, Казахстан и Узбекистан", – говорится в сообщении ведомства.
Уполномоченным органом, ответственным за реализацию международного соглашения назначено Министерство энергетики.
Кабинет министров, руководители соответствующих министерств и ведомств будут обеспечивать контроль за выполнением положений международного соглашения после его вступления в силу.
В ноябре 2023 года Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились взаимодействовать в рамках инициативы, а в мае 2024-го приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергосистем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для поставок "зеленой" энергии в ЕС.
Планируется, что электроэнергия из возобновляемых источников в Узбекистане и Казахстане будет поступать в Азербайджан, откуда через территорию Грузии и Черное море — экспортироваться в Европу. Для экспорта электричества страны планируют проложить глубоководный кабель по дну Черного моря. Основными импортерами станут Румыния и Венгрия.
Первый этап работ начнется в этом году и включит глубоководные исследования дна Черного моря. На втором этапе планируется модернизация наземной энергосети, а третий этап предусматривает строительство кабельных линий и трансформаторных подстанций.