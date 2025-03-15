https://uz.sputniknews.ru/20250315/uzbekistan-ratifitsiroval-soglashenie-o-zelenoy-energii-s-kazaxstanom-i-azerbaydjanom-48421983.html

Узбекистан ратифицировал соглашение о "зеленой" энергии с Казахстаном и Азербайджаном

Узбекистан ратифицировал соглашение о "зеленой" энергии с Казахстаном и Азербайджаном

Sputnik Узбекистан

Главы трех государств подписали документ 13 ноября 2024 года в Баку в рамках климатического саммита COP29.

2025-03-15T16:35+0500

2025-03-15T16:35+0500

2025-03-15T16:58+0500

соглашение

узбекистан

азербайджан

энергетика

казахстан

проект

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве Узбекистана с Азербайджаном и Казахстаном в области развития и передачи "зеленой" энергии. Об этом сообщает Минюст республики.Изначально главы трех государств подписали документ 13 ноября 2024 года в Баку в рамках климатического саммита COP29. Он предусматривает интеграцию энергосистем Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а также строительство международного коридора для поставок чистой электроэнергии в страны Европы.Уполномоченным органом, ответственным за реализацию международного соглашения назначено Министерство энергетики.Кабинет министров, руководители соответствующих министерств и ведомств будут обеспечивать контроль за выполнением положений международного соглашения после его вступления в силу.В ноябре 2023 года Азербайджан, Узбекистан и Казахстан договорились взаимодействовать в рамках инициативы, а в мае 2024-го приступили к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по интеграции энергосистем и прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для поставок "зеленой" энергии в ЕС.Планируется, что электроэнергия из возобновляемых источников в Узбекистане и Казахстане будет поступать в Азербайджан, откуда через территорию Грузии и Черное море — экспортироваться в Европу. Для экспорта электричества страны планируют проложить глубоководный кабель по дну Черного моря. Основными импортерами станут Румыния и Венгрия.Первый этап работ начнется в этом году и включит глубоководные исследования дна Черного моря. На втором этапе планируется модернизация наземной энергосети, а третий этап предусматривает строительство кабельных линий и трансформаторных подстанций.

https://uz.sputniknews.ru/20250220/uzbekistan-kazaxstan-azerbaydjan-zelenaya-energiya-48055409.html

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