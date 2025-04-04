https://uz.sputniknews.ru/20250404/uzbekistan-provintsiya-guandun-namereny-sovmestno-proizvodit-tovary-48737790.html
Узбекистан и китайская провинция Гуандун намерены совместно производить товары
Узбекистан и китайская провинция Гуандун намерены совместно производить товары
Sputnik Узбекистан
При посредничестве Генерального консульства Узбекистане в этой стране рассмотрены перспективы сотрудничества регионов республики с провинцией Гуандун.
2025-04-04T18:05+0500
2025-04-04T18:05+0500
2025-04-04T18:05+0500
узбекистан
строительные материалы
косметика
текстиль
бытовая техника
сотрудничество
китай
производство
бизнес-форум
генеральное консульство узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46038394_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b4afbda5a4f087f6cbea2af61a56adfe.png
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Узбекистан обсуждает перспективы сотрудничества регионов республики с китайской провинцией Гуандун. В этой связи Генеральное консульство республики в этой стране провело ряд мероприятий в городе Хуэйчжоу, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, во время встреч дипломатов с руководителями муниципалитета города, Управления иностранных дел и Бюро Комитета содействия внешней торговле были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между регионами Узбекистана и Хуэйчжоу.Особое внимание стороны уделили активизации взаимных визитов и обменов, реализации совместных мероприятий и проектов.Вместе с тем в рамках визита состоялся бизнес-форум "Регионы Узбекистана – Хуэйчжоу: инвестиционное, торговое и туристическое сотрудничество" с участием ведущих компаний, осуществляющих деятельность в данном регионе.Участникам мероприятия представили подробную информацию об экономическом и туристическом потенциале Узбекистана, возможностях, созданных для иностранных инвесторов, включая деятельность свободных экономических зон, действующих в них налоговых, таможенных и других льготах, а также о новых перспективных инвестиционных проектах. Представители деловых кругов Китая выразили заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистаном в сферах производства строительных материалов, товаров для дома и бытовой техники, текстильной промышленности и косметической продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20250103/uzbekistan-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-provintsiey-guandun-47422622.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46038394_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c20bc040a1de87c3fdfd3409e54fead2.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гуандун узбекистан китай посольство сотрудничество бизнес-форум производство
гуандун узбекистан китай посольство сотрудничество бизнес-форум производство
Узбекистан и китайская провинция Гуандун намерены совместно производить товары
При посредничестве Генерального консульства Узбекистане в этой стране рассмотрены перспективы сотрудничества регионов республики с провинцией Гуандун.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Узбекистан обсуждает перспективы сотрудничества регионов республики с китайской провинцией Гуандун. В этой связи Генеральное консульство республики в этой стране провело ряд мероприятий в городе Хуэйчжоу, сообщает
ИА "Дунё".
Как отмечается, во время встреч дипломатов с руководителями муниципалитета города, Управления иностранных дел и Бюро Комитета содействия внешней торговле были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между регионами Узбекистана и Хуэйчжоу.
Особое внимание стороны уделили активизации взаимных визитов и обменов, реализации совместных мероприятий и проектов.
Вместе с тем в рамках визита состоялся бизнес-форум "Регионы Узбекистана – Хуэйчжоу: инвестиционное, торговое и туристическое сотрудничество" с участием ведущих компаний, осуществляющих деятельность в данном регионе.
Участникам мероприятия представили подробную информацию об экономическом и туристическом потенциале Узбекистана, возможностях, созданных для иностранных инвесторов, включая деятельность свободных экономических зон, действующих в них налоговых, таможенных и других льготах, а также о новых перспективных инвестиционных проектах.
Представители деловых кругов Китая выразили заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистаном в сферах производства строительных материалов, товаров для дома и бытовой техники, текстильной промышленности и косметической продукции.