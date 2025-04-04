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https://uz.sputniknews.ru/20250404/uzbekistan-provintsiya-guandun-namereny-sovmestno-proizvodit-tovary-48737790.html
Узбекистан и китайская провинция Гуандун намерены совместно производить товары
Узбекистан и китайская провинция Гуандун намерены совместно производить товары
Sputnik Узбекистан
При посредничестве Генерального консульства Узбекистане в этой стране рассмотрены перспективы сотрудничества регионов республики с провинцией Гуандун.
2025-04-04T18:05+0500
2025-04-04T18:05+0500
узбекистан
строительные материалы
косметика
текстиль
бытовая техника
сотрудничество
китай
производство
бизнес-форум
генеральное консульство узбекистана
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Узбекистан обсуждает перспективы сотрудничества регионов республики с китайской провинцией Гуандун. В этой связи Генеральное консульство республики в этой стране провело ряд мероприятий в городе Хуэйчжоу, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, во время встреч дипломатов с руководителями муниципалитета города, Управления иностранных дел и Бюро Комитета содействия внешней торговле были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между регионами Узбекистана и Хуэйчжоу.Особое внимание стороны уделили активизации взаимных визитов и обменов, реализации совместных мероприятий и проектов.Вместе с тем в рамках визита состоялся бизнес-форум "Регионы Узбекистана – Хуэйчжоу: инвестиционное, торговое и туристическое сотрудничество" с участием ведущих компаний, осуществляющих деятельность в данном регионе.Участникам мероприятия представили подробную информацию об экономическом и туристическом потенциале Узбекистана, возможностях, созданных для иностранных инвесторов, включая деятельность свободных экономических зон, действующих в них налоговых, таможенных и других льготах, а также о новых перспективных инвестиционных проектах. Представители деловых кругов Китая выразили заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистаном в сферах производства строительных материалов, товаров для дома и бытовой техники, текстильной промышленности и косметической продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20250103/uzbekistan-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-provintsiey-guandun-47422622.html
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гуандун узбекистан китай посольство сотрудничество бизнес-форум производство
гуандун узбекистан китай посольство сотрудничество бизнес-форум производство

Узбекистан и китайская провинция Гуандун намерены совместно производить товары

18:05 04.04.2025
© Depositphotos / Ryzhov Флаги Узбекистана и Китая на деловой выставке
Флаги Узбекистана и Китая на деловой выставке - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
© Depositphotos / Ryzhov
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При посредничестве Генерального консульства Узбекистане в этой стране рассмотрены перспективы сотрудничества регионов республики с провинцией Гуандун.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Узбекистан обсуждает перспективы сотрудничества регионов республики с китайской провинцией Гуандун. В этой связи Генеральное консульство республики в этой стране провело ряд мероприятий в городе Хуэйчжоу, сообщает ИА "Дунё".
Как отмечается, во время встреч дипломатов с руководителями муниципалитета города, Управления иностранных дел и Бюро Комитета содействия внешней торговле были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между регионами Узбекистана и Хуэйчжоу.
Особое внимание стороны уделили активизации взаимных визитов и обменов, реализации совместных мероприятий и проектов.
© ИА "Дунё"Генеральным консульством Узбекистана проведен ряд мероприятий в китайском городе Хуэйчжоу провинции Гуандун, сообщает корреспондент ИА "Дунё"
Генеральным консульством Узбекистана проведен ряд мероприятий в китайском городе Хуэйчжоу провинции Гуандун, сообщает корреспондент ИА Дунё - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2025
Генеральным консульством Узбекистана проведен ряд мероприятий в китайском городе Хуэйчжоу провинции Гуандун, сообщает корреспондент ИА "Дунё"
© ИА "Дунё"
Вместе с тем в рамках визита состоялся бизнес-форум "Регионы Узбекистана – Хуэйчжоу: инвестиционное, торговое и туристическое сотрудничество" с участием ведущих компаний, осуществляющих деятельность в данном регионе.
Участникам мероприятия представили подробную информацию об экономическом и туристическом потенциале Узбекистана, возможностях, созданных для иностранных инвесторов, включая деятельность свободных экономических зон, действующих в них налоговых, таможенных и других льготах, а также о новых перспективных инвестиционных проектах.
Представители деловых кругов Китая выразили заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистаном в сферах производства строительных материалов, товаров для дома и бытовой техники, текстильной промышленности и косметической продукции.
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2025
Экономическая дипломатия: Узбекистан укрепляет сотрудничество с провинцией Гуандун
3 января, 11:30
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