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https://uz.sputniknews.ru/20250409/sergey-lavrov-11-aprelya-primet-uchastie-vo-vstreche-glav-mid-stran-tsa-48798626.html
Сергей Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД стран ЦА
Сергей Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД стран ЦА
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель МИД РФ также подтвердила, что российско-американские переговоры пройдут 10 апреля в Стамбуле
2025-04-09T17:30+0500
2025-04-09T18:09+0500
в мире
мид рф
мария захарова
брифинг
сергей лавров
встреча
центральная азия
сша
россия
киев
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ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 апреля примет участие в восьмой встрече глав МИД государств Центральной Азии. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Дипломат уточнила, что на встрече стороны обменяются мнениями по ключевым международным проблемам под углом зрения координации шагов в целях их решения в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.Она также подтвердила, что российско-американские переговоры пройдут 10 апреля в Стамбуле.По ее словам, место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными.Другие заявления Марии Захаровой:
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сергей лавров участие встреча главы мид ца
сергей лавров участие встреча главы мид ца

Сергей Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД стран ЦА

17:30 09.04.2025 (обновлено: 18:09 09.04.2025)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Официальный представитель МИД РФ также подтвердила, что российско-американские переговоры пройдут 10 апреля в Стамбуле.
ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 апреля примет участие в восьмой встрече глав МИД государств Центральной Азии. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В тот же день (11 апреля — ред.) министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе мероприятия планируется обсудить широкий круг наиболее актуальных для России и стран Центральной Азии вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате", — сказала она.

Дипломат уточнила, что на встрече стороны обменяются мнениями по ключевым международным проблемам под углом зрения координации шагов в целях их решения в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.
Она также подтвердила, что российско-американские переговоры пройдут 10 апреля в Стамбуле.
По ее словам, место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными.
Другие заявления Марии Захаровой:
пошлины и тарифы — это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах;
Запад всегда ищет выходы из экономических кризисов через внешнюю агрессию и войны, а не в интенсивном способе преодоления трудностей, как, например, это делает Россия;
Киевский режим продолжает цинично наносить ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России. При этом российская сторона строго соблюдает запрет на атаки;
любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, существует риск прямого столкновения;
страны НАТО не оставляют усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении России;
Киев превратил вооруженный конфликт в выгодный преступный бизнес, в частности, на Украине орудуют "черные трансплантологи" и раненые боевики рискуют не быть вылеченными, а "пропасть без вести" и быть "разделанными на части";
Франция и Британия готовят интервенцию в Одессу;
последние тарифные решения Белого дома, которые нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права;
РФ озабочена "тарифной войной" США и КНР, так как она имеет негативную проекцию на мировые процессы, следит за развитием событий и будет принимать меры для минимизации ущерба.
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