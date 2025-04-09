Сергей Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД стран ЦА
17:30 09.04.2025 (обновлено: 18:09 09.04.2025)
© Sputnik / Сергей Гунеев/
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Официальный представитель МИД РФ также подтвердила, что российско-американские переговоры пройдут 10 апреля в Стамбуле.
ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 апреля примет участие в восьмой встрече глав МИД государств Центральной Азии. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"В тот же день (11 апреля — ред.) министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе мероприятия планируется обсудить широкий круг наиболее актуальных для России и стран Центральной Азии вопросов политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия в шестистороннем формате", — сказала она.
Дипломат уточнила, что на встрече стороны обменяются мнениями по ключевым международным проблемам под углом зрения координации шагов в целях их решения в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.
Она также подтвердила, что российско-американские переговоры пройдут 10 апреля в Стамбуле.
По ее словам, место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными.
Другие заявления Марии Захаровой:
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