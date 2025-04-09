https://uz.sputniknews.ru/20250409/sergey-lavrov-11-aprelya-primet-uchastie-vo-vstreche-glav-mid-stran-tsa-48798626.html

Сергей Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД стран ЦА

Сергей Лавров 11 апреля примет участие во встрече глав МИД стран ЦА

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель МИД РФ также подтвердила, что российско-американские переговоры пройдут 10 апреля в Стамбуле

2025-04-09T17:30+0500

2025-04-09T17:30+0500

2025-04-09T18:09+0500

в мире

мид рф

мария захарова

брифинг

сергей лавров

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центральная азия

сша

россия

киев

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ТАШКЕНТ, 9 апреля — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 апреля примет участие в восьмой встрече глав МИД государств Центральной Азии. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Дипломат уточнила, что на встрече стороны обменяются мнениями по ключевым международным проблемам под углом зрения координации шагов в целях их решения в интересах укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе.Она также подтвердила, что российско-американские переговоры пройдут 10 апреля в Стамбуле.По ее словам, место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными.Другие заявления Марии Захаровой:

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