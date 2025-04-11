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https://uz.sputniknews.ru/20250411/na-proizvodstvennom-predpriyatii-primorskogo-kraya-jdut-rabochuyu-silu-iz-uzbekistana-48831373.html
На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана
На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Предприятие по производству строительной продукции ООО "Silbet" в Приморском крае нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем руководство выразило готовность принять на работу граждан Узбекистана.
2025-04-11T14:37+0500
2025-04-11T14:37+0500
трудовые мигранты
приморье
узбекистан
трудовая миграция
производство
стройматериалы
россия
генеральное консульство узбекистана
встреча
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В приморском крае Российской Федерации рассмотрены вопросы привлечения трудовых мигрантов из Узбекистана на производственное предприятие в организованном порядке, сообщает ИА "Дунё"Дипломаты Генерального консульства Узбекистана провели встречу с директором предприятия по производству строительной продукции ООО "Silbet" в Приморском крае Виктором Львовым.Во время встречи стороны обсудили вопросы привлечения граждан Узбекистана на вакантные рабочие места на данном предприятии в организованном порядке.Глава ознакомил дипломатов с деятельностью компании и выпускаемой строительной продукцией. Он сообщил, что предприятие нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем выразил готовность трудоустроить граждан Узбекистана. Также он попросил оказать практическую помощь в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в сфере трудовой миграции и трудоустройства граждан.Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансийВ свою очередь дипломаты проинформировали главу строительной компании о проводимой правительством республики работе по социальной, правовой, материальной и культурной поддержке соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан Узбекистана.Кроме того, была представлена информация о проекте соответствующего соглашения и перечне необходимых документов для установления сотрудничества с Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана.По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что российское предприятие предоставит узбекской стороне все необходимые документы в установленном порядке для налаживания сотрудничества в сфере трудовой миграции.
https://uz.sputniknews.ru/20250127/primorye-uzbekistantsy-privlecheniye-na-rabotu-47701685.html
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приморский край трудоустройство узбекистан россия генеральное консульство
приморский край трудоустройство узбекистан россия генеральное консульство

На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана

14:37 11.04.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Предприятие по производству строительной продукции ООО "Silbet" в Приморском крае нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем руководство выразило готовность принять на работу граждан Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В приморском крае Российской Федерации рассмотрены вопросы привлечения трудовых мигрантов из Узбекистана на производственное предприятие в организованном порядке, сообщает ИА "Дунё"
Дипломаты Генерального консульства Узбекистана провели встречу с директором предприятия по производству строительной продукции ООО "Silbet" в Приморском крае Виктором Львовым.
© ИА "Дунё"Генеральное консульство Узбекистана провело переговоры с крупным работодателем в Приморском крае РФ.
Генеральное консульство Узбекистана провело переговоры с крупным работодателем в Приморском крае РФ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2025
Генеральное консульство Узбекистана провело переговоры с крупным работодателем в Приморском крае РФ.
© ИА "Дунё"
Во время встречи стороны обсудили вопросы привлечения граждан Узбекистана на вакантные рабочие места на данном предприятии в организованном порядке.
Глава ознакомил дипломатов с деятельностью компании и выпускаемой строительной продукцией. Он сообщил, что предприятие нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем выразил готовность трудоустроить граждан Узбекистана. Также он попросил оказать практическую помощь в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в сфере трудовой миграции и трудоустройства граждан.
Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансий
В свою очередь дипломаты проинформировали главу строительной компании о проводимой правительством республики работе по социальной, правовой, материальной и культурной поддержке соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан Узбекистана.
Кроме того, была представлена информация о проекте соответствующего соглашения и перечне необходимых документов для установления сотрудничества с Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана.
По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что российское предприятие предоставит узбекской стороне все необходимые документы в установленном порядке для налаживания сотрудничества в сфере трудовой миграции.
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27 января, 12:03
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