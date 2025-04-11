https://uz.sputniknews.ru/20250411/na-proizvodstvennom-predpriyatii-primorskogo-kraya-jdut-rabochuyu-silu-iz-uzbekistana-48831373.html
На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана
На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Предприятие по производству строительной продукции ООО "Silbet" в Приморском крае нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем руководство выразило готовность принять на работу граждан Узбекистана.
2025-04-11T14:37+0500
2025-04-11T14:37+0500
2025-04-11T14:37+0500
трудовые мигранты
приморье
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трудовая миграция
производство
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россия
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В приморском крае Российской Федерации рассмотрены вопросы привлечения трудовых мигрантов из Узбекистана на производственное предприятие в организованном порядке, сообщает ИА "Дунё"Дипломаты Генерального консульства Узбекистана провели встречу с директором предприятия по производству строительной продукции ООО "Silbet" в Приморском крае Виктором Львовым.Во время встречи стороны обсудили вопросы привлечения граждан Узбекистана на вакантные рабочие места на данном предприятии в организованном порядке.Глава ознакомил дипломатов с деятельностью компании и выпускаемой строительной продукцией. Он сообщил, что предприятие нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем выразил готовность трудоустроить граждан Узбекистана. Также он попросил оказать практическую помощь в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в сфере трудовой миграции и трудоустройства граждан.Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансийВ свою очередь дипломаты проинформировали главу строительной компании о проводимой правительством республики работе по социальной, правовой, материальной и культурной поддержке соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан Узбекистана.Кроме того, была представлена информация о проекте соответствующего соглашения и перечне необходимых документов для установления сотрудничества с Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана.По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что российское предприятие предоставит узбекской стороне все необходимые документы в установленном порядке для налаживания сотрудничества в сфере трудовой миграции.
https://uz.sputniknews.ru/20250127/primorye-uzbekistantsy-privlecheniye-na-rabotu-47701685.html
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приморский край трудоустройство узбекистан россия генеральное консульство
приморский край трудоустройство узбекистан россия генеральное консульство
На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана
Предприятие по производству строительной продукции ООО "Silbet" в Приморском крае нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем руководство выразило готовность принять на работу граждан Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
В приморском крае Российской Федерации рассмотрены вопросы привлечения трудовых мигрантов из Узбекистана на производственное предприятие в организованном порядке, сообщает
ИА "Дунё"
Дипломаты Генерального консульства Узбекистана провели встречу с директором предприятия по производству строительной продукции ООО "Silbet" в Приморском крае Виктором Львовым.
Во время встречи стороны обсудили вопросы привлечения граждан Узбекистана на вакантные рабочие места на данном предприятии в организованном порядке.
Глава ознакомил дипломатов с деятельностью компании и выпускаемой строительной продукцией. Он сообщил, что предприятие нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем выразил готовность трудоустроить граждан Узбекистана. Также он попросил оказать практическую помощь в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в сфере трудовой миграции и трудоустройства граждан.
В свою очередь дипломаты проинформировали главу строительной компании о проводимой правительством республики работе по социальной, правовой, материальной и культурной поддержке соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан Узбекистана.
Кроме того, была представлена информация о проекте соответствующего соглашения и перечне необходимых документов для установления сотрудничества с Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана.
По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что российское предприятие предоставит узбекской стороне все необходимые документы в установленном порядке для налаживания сотрудничества в сфере трудовой миграции.