https://uz.sputniknews.ru/20250411/na-proizvodstvennom-predpriyatii-primorskogo-kraya-jdut-rabochuyu-silu-iz-uzbekistana-48831373.html

На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана

На производственном предприятии Приморского края ждут рабочую силу из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Предприятие по производству строительной продукции ООО "Silbet" в Приморском крае нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем руководство выразило готовность принять на работу граждан Узбекистана.

2025-04-11T14:37+0500

2025-04-11T14:37+0500

2025-04-11T14:37+0500

трудовые мигранты

приморье

узбекистан

трудовая миграция

производство

стройматериалы

россия

генеральное консульство узбекистана

встреча

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В приморском крае Российской Федерации рассмотрены вопросы привлечения трудовых мигрантов из Узбекистана на производственное предприятие в организованном порядке, сообщает ИА "Дунё"Дипломаты Генерального консульства Узбекистана провели встречу с директором предприятия по производству строительной продукции ООО "Silbet" в Приморском крае Виктором Львовым.Во время встречи стороны обсудили вопросы привлечения граждан Узбекистана на вакантные рабочие места на данном предприятии в организованном порядке.Глава ознакомил дипломатов с деятельностью компании и выпускаемой строительной продукцией. Он сообщил, что предприятие нуждается в рабочих кадрах по ряду специальностей, в связи с чем выразил готовность трудоустроить граждан Узбекистана. Также он попросил оказать практическую помощь в налаживании сотрудничества с Узбекистаном в сфере трудовой миграции и трудоустройства граждан.Приморский край предлагает узбекистанцам более 1 200 вакансийВ свою очередь дипломаты проинформировали главу строительной компании о проводимой правительством республики работе по социальной, правовой, материальной и культурной поддержке соотечественников, работающих за рубежом, а также о порядке организованного и законного трудоустройства граждан Узбекистана.Кроме того, была представлена информация о проекте соответствующего соглашения и перечне необходимых документов для установления сотрудничества с Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана.По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что российское предприятие предоставит узбекской стороне все необходимые документы в установленном порядке для налаживания сотрудничества в сфере трудовой миграции.

https://uz.sputniknews.ru/20250127/primorye-uzbekistantsy-privlecheniye-na-rabotu-47701685.html

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