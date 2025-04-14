https://uz.sputniknews.ru/20250414/islamskiy-bank-vydelil-uzbekistanu-grant-v-40-mln-na-razvitie-obrazovaniya-48880248.html
Исламский банк выделил Узбекистану грант в $40 млн на развитие образования
Исламский банк выделил Узбекистану грант в $40 млн на развитие образования
Sputnik Узбекистан
Представители министерства принимают участие в международном форуме Human Capability Initiative 2025," в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
2025-04-14T17:49+0500
2025-04-14T17:49+0500
2025-04-14T18:34+0500
узбекистан
образование
саудовская аравия
общество
инклюзивное образование
инвестиции
исламский банк развития
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана и Исламский банк развития (ИБР) при поддержке крупного гранта Global Partnership for Education (GPE) подписали грантовое соглашение на сумму 40 миллионов долларов. Об этом сообщила глава МДШО Хилола Умарова в своем Telegram-канале.Эти средства предназначены для финансирования образовательного проекта, направленного на повышение качества, инклюзивности и эффективности системы дошкольного и школьного образования страны. ИБР профинансирует узбекистанские проекты на $1,6 млрдПредставители министерства принимают участие в международном форуме Human Capability Initiative 2025," в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На нем обсуждаются проблемы в области образования, экономики, технологий, а также вопросы, направленные на поиск инновационных решений.Он отметила, что Мухаммад Сулейман аль-Джассир, президент Исламского банка развития (ИБР), выразил радость быть надежным партнером правительства Узбекистана в создании лучших возможностей для образования будущего поколения. Основные направления проекта – развитие инклюзивного образования, строительство 58 новых инклюзивных школ по всей стране, оснащение школ современным оборудованием, программы подготовки учителей и совершенствование программ обучения, а также повышение качества дошкольного образования.
https://uz.sputniknews.ru/20230317/uzbekistan-islamskiy-bank-razvitiya-sredstva-proekt-32986298.html
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исламский банк узбекистан грант образование умарова мдшо
исламский банк узбекистан грант образование умарова мдшо
Исламский банк выделил Узбекистану грант в $40 млн на развитие образования
17:49 14.04.2025 (обновлено: 18:34 14.04.2025)
Представители министерства принимают участие в международном форуме Human Capability Initiative 2025," в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана и Исламский банк развития (ИБР) при поддержке крупного гранта Global Partnership for Education (GPE) подписали грантовое соглашение на сумму 40 миллионов долларов. Об этом сообщила глава МДШО Хилола Умарова в своем Telegram-канале.
Эти средства предназначены для финансирования образовательного проекта, направленного на повышение качества, инклюзивности и эффективности системы дошкольного и школьного образования страны.
Представители министерства принимают участие в международном форуме Human Capability Initiative 2025," в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На нем обсуждаются проблемы в области образования, экономики, технологий, а также вопросы, направленные на поиск инновационных решений.
"Примечательно, что Узбекистан — единственная страна Центральной Азии, приглашенная на это престижное мероприятие. В первый же день работы форума было подписано грантовое соглашение на сумму 40 миллионов долларов между Министерством дошкольного и школьного образования Узбекистана и Исламским банком развития", — пишет Хилола Умарова.
Он отметила, что Мухаммад Сулейман аль-Джассир, президент Исламского банка развития (ИБР), выразил радость быть надежным партнером правительства Узбекистана в создании лучших возможностей для образования будущего поколения.
Основные направления проекта – развитие инклюзивного образования, строительство 58 новых инклюзивных школ по всей стране, оснащение школ современным оборудованием, программы подготовки учителей и совершенствование программ обучения, а также повышение качества дошкольного образования.