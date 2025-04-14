https://uz.sputniknews.ru/20250414/v-omske-otkrylsya-ferganskiy-logisticheskiy-tsentr--48867537.html

В Омске открылся Ферганский логистический центр

В Омске открылся Ферганский логистический центр

Sputnik Узбекистан

Новый логистический центр позволит стабильно поставлять сельхозпродукцию из Ферганской области на российский рынок.

2025-04-14T11:25+0500

2025-04-14T11:25+0500

2025-04-14T12:07+0500

узбекистан

россия

логистика

ферганская область

торговля

сельское хозяйство

омск

логистические центры

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Омской области Российской Федерации запустили в эксплуатацию первую очередь Ферганского оптово-распределительного логистического центра "Фрут-Сити", сообщает пресс-служба администрации Ферганской области.Делегация региона во главе с хокимом области Хайрулло Бозоровым в рамках визита в Омскую область приняла участие в мероприятии, посвященном открытию оптово-распределительного логистического центра “Фрукт-Сити”. В мероприятии также приняли участие посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, официальные лица российского региона и предприниматели из Узбекистана.Учредители проекта — предприниматели из Узбекистана, которые вложили в создание современного оптово-распределительного логистического центра 700 миллионов рублей. Объект занимает 9 гектаров, в нем 6 просторных ангаров, площадь каждого из которых 380 квадратных метров. Ангары рассчитаны на длительное хранение, переработку и реализацию плодоовощной продукции. На территории центра открыты 72 торговые точки по продаже сельскохозяйственной, продовольственной и другой продукции.Особое внимание здесь уделено и транспортной логистике. Созданы 450 парковочных мест для грузовых машин, что позволяет проводить непрерывный и системный процесс оптовой торговли, а также обеспечивает свободное перемещение, оперативную загрузку и разгрузку грузовых автомобилей.Также на территории логистического центра открылся Ферганский торговый дом.Хоким Ферганской области поблагодарил всех, кто способствовал реализации этого проекта, отметив, что новый центр станет важным фактором укрепления сотрудничества между территориями. Он сообщил о завершении первого и продолжении строительства второго и третьего этапов оптово-распределительного логистического центра "Фрут-Сити".В центре созданы специализированные торговые точки, склады хранения, логистические службы.В рамках мероприятия на территории логистического центра также состоялось открытие Ферганского выставочного центра сельскохозяйственной продукции. Участники ознакомились с представленной продукцией из Узбекистана.Хоким области в беседе с предпринимателями выслушал их обращения и предложения. Отмечена необходимость дальнейшей активизации деятельности рынка, с ответственными лицами определены задачи на перспективу.

https://uz.sputniknews.ru/20250330/v-ekaterinburge-mogut-otkryt-torgovyy-dom-fergany-48654213.html

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