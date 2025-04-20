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https://uz.sputniknews.ru/20250420/mirziyoyev-patriarx-kirill-pasxa-pozdravleniye-48969815.html
Пасха напоминает о незыблемости гуманистических ценностей — президент Узбекистана
Пасха напоминает о незыблемости гуманистических ценностей — президент Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Глава республики поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех православных верующих с праздником Светлого Христова Воскресения
2025-04-20T18:30+0500
2025-04-20T18:30+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
пасха
патриарх кирилл
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Пасхальные праздники напоминают о незыблемости гуманистических ценностей. Об этом говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Святейшему Патриарху Кириллу с праздником Светлой Пасхи.Оно опубликовано на сайте Русской православной церкви.Он отметил личные усилия патриарха Кирилла, направленные на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, укрепление связей между дружественными народами.
https://uz.sputniknews.ru/20250420/mid-uzbekistana-privetstvoval-pasxalnoe-peremirie-na-ukraine-48965233.html
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президент узбекистана патриарх кирилл пасха поздравление
президент узбекистана патриарх кирилл пасха поздравление

Пасха напоминает о незыблемости гуманистических ценностей — президент Узбекистана

18:30 20.04.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер "Медеу".
Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев посетили высокогорный кластер Медеу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех православных верующих с праздником Светлого Христова Воскресения.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Пасхальные праздники напоминают о незыблемости гуманистических ценностей. Об этом говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Святейшему Патриарху Кириллу с праздником Светлой Пасхи.
Оно опубликовано на сайте Русской православной церкви.

“Пасхальные праздники напоминают о незыблемости гуманистических ценностей — любви к ближнему, милосердии, сострадании и заботе о тех, кто в этом нуждается, вдохновляют на духовное обновление и стремление к нравственному совершенствованию”, — подчеркнул лидер Узбекистана.

Он отметил личные усилия патриарха Кирилла, направленные на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, укрепление связей между дружественными народами.
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