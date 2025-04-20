https://uz.sputniknews.ru/20250420/mirziyoyev-patriarx-kirill-pasxa-pozdravleniye-48969815.html

Пасха напоминает о незыблемости гуманистических ценностей — президент Узбекистана

Пасха напоминает о незыблемости гуманистических ценностей — президент Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех православных верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2025-04-20T18:30+0500

2025-04-20T18:30+0500

2025-04-20T18:30+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

пасха

патриарх кирилл

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Пасхальные праздники напоминают о незыблемости гуманистических ценностей. Об этом говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Святейшему Патриарху Кириллу с праздником Светлой Пасхи.Оно опубликовано на сайте Русской православной церкви.Он отметил личные усилия патриарха Кирилла, направленные на развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, укрепление связей между дружественными народами.

https://uz.sputniknews.ru/20250420/mid-uzbekistana-privetstvoval-pasxalnoe-peremirie-na-ukraine-48965233.html

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