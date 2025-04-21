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https://uz.sputniknews.ru/20250421/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-papy-rimskogo-48982802.html
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью папы римского
Sputnik Узбекистан
Глава республики высказал слова сочувствия и поддержки народу Ватикана и всем католикам мира
2025-04-21T17:01+0500
2025-04-21T17:06+0500
папа римский франциск
религия
смерть
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
соболезнования
общество
ватикан
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов в своем Telegram-канале. Президент РУз выразил искренние слова сочувствия и поддержки народу Ватикана и всем католикам мира.
https://uz.sputniknews.ru/20250421/skonchalsya-papa-rimskiy-frantsisk-48981431.html
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шавкат мирзиёев соболезнования смерть папа римский
шавкат мирзиёев соболезнования смерть папа римский

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

17:01 21.04.2025 (обновлено: 17:06 21.04.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики высказал слова сочувствия и поддержки народу Ватикана и всем католикам мира.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

“В своем послании глава государства подчеркнул, что Его Святейшество внес достойный вклад в развитие сотрудничества между Узбекистаном и Ватиканом, укрепление межконфессиональной дружбы, поддержку нуждающихся по всему миру и распространение идей добра и милосердия”, — говорится в сообщении.

Президент РУз выразил искренние слова сочувствия и поддержки народу Ватикана и всем католикам мира.
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Скончался папа римский Франциск
16:15
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