https://uz.sputniknews.ru/20250421/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-so-smertyu-papy-rimskogo-48982802.html

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью папы римского

Sputnik Узбекистан

Глава республики высказал слова сочувствия и поддержки народу Ватикана и всем католикам мира

2025-04-21T17:01+0500

2025-04-21T17:01+0500

2025-04-21T17:06+0500

папа римский франциск

религия

смерть

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

соболезнования

общество

ватикан

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов в своем Telegram-канале. Президент РУз выразил искренние слова сочувствия и поддержки народу Ватикана и всем католикам мира.

https://uz.sputniknews.ru/20250421/skonchalsya-papa-rimskiy-frantsisk-48981431.html

ватикан

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шавкат мирзиёев соболезнования смерть папа римский