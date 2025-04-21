https://uz.sputniknews.ru/20250421/prezident-uzbekistana-nagradil-yunosheskuyu-sbornuyu-po-futbolu-48984628.html

Президент Узбекистана наградил юношескую сборную по футболу

Президент Узбекистана наградил юношескую сборную по футболу

Sputnik Узбекистан

Глава республики отметил талант и профессиональное мастерство футболистов, их волю и целеустремленность, мужество и стойкость, проявленные на престижном турнире в Саудовской Аравии

2025-04-21T18:57+0500

2025-04-21T18:57+0500

2025-04-21T18:57+0500

спорт

узбекистан

саудовская аравия

футбол

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

награждение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/02/37531030_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_07a90029709d58121a6444cfcf27e19a.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев соответствующим указом наградил победителей и участников Кубка Азии по футболу среди юношей до семнадцати лет. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Таким образом глава республики отметил их яркий талант и профессиональное мастерство, огромную волю и целеустремленность, исключительное мужество и стойкость, проявленные при завоевании Кубка Азии на престижном турнире по футболу среди юношей в Саудовской Аравии.Почетные звания и медали присвоены соотечественникам за активное участие в деле повышения международного авторитета Нового Узбекистана, воспитания молодого поколения в духе национальной гордости и патриотизма.Обладателем почетного звания "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" стал:Медалью "Келажак бунедкори" награждены:Абдукаримов Миразиз Эркин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Абдуллаев Фариджон Нодиржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Абдумуминов Азизбек Икромжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Алиев Асилбек Равшанжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Баходирхонов Муминхон Иссохон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Ботиралиев Хожиакбар Хайрулло угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Еримбетов Азизбек Мухаммед Али угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Избасканов Бахадир Махсетбаевич — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Махмуджонов Дилёрбек Санжарбек угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Мурадов Амирхон Шухрат угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Мусаханов Мухаммадали Алижонович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Мухаммадов Акбар Алишерович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Рустамжонов Неъматуллох Шухратжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Рустамов Жамшидбек Аброржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Саидмуродов Бехруз Гайрат угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Сарсенбаев Нурбек Рахатович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Содиков Сайфиддин Бахтиёр угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Фазлиддинов Абдуллох Зайлиддин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Хакимов Мухаммад Улугбек угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Хасанов Садриддин Зайниддин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Хабибуллаев Мухаммад Кодиржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Шокиров Иброхим Жамшид угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Шукуруллаев Абубакир Азиз угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;медалью "Шухрат" награждены:

https://uz.sputniknews.ru/20250421/uzbekistan-yunoshi-futbol-pobeda-saudovskaya-araviya-48970306.html

узбекистан

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана награждение сборная юноши футбол