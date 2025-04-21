https://uz.sputniknews.ru/20250421/prezident-uzbekistana-nagradil-yunosheskuyu-sbornuyu-po-futbolu-48984628.html
Президент Узбекистана наградил юношескую сборную по футболу
Президент Узбекистана наградил юношескую сборную по футболу
Sputnik Узбекистан
Глава республики отметил талант и профессиональное мастерство футболистов, их волю и целеустремленность, мужество и стойкость, проявленные на престижном турнире в Саудовской Аравии
2025-04-21T18:57+0500
2025-04-21T18:57+0500
2025-04-21T18:57+0500
спорт
узбекистан
саудовская аравия
футбол
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
награждение
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев соответствующим указом наградил победителей и участников Кубка Азии по футболу среди юношей до семнадцати лет. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Таким образом глава республики отметил их яркий талант и профессиональное мастерство, огромную волю и целеустремленность, исключительное мужество и стойкость, проявленные при завоевании Кубка Азии на престижном турнире по футболу среди юношей в Саудовской Аравии.Почетные звания и медали присвоены соотечественникам за активное участие в деле повышения международного авторитета Нового Узбекистана, воспитания молодого поколения в духе национальной гордости и патриотизма.Обладателем почетного звания "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" стал:Медалью "Келажак бунедкори" награждены:Абдукаримов Миразиз Эркин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Абдуллаев Фариджон Нодиржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Абдумуминов Азизбек Икромжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Алиев Асилбек Равшанжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Баходирхонов Муминхон Иссохон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Ботиралиев Хожиакбар Хайрулло угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Еримбетов Азизбек Мухаммед Али угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Избасканов Бахадир Махсетбаевич — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Махмуджонов Дилёрбек Санжарбек угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Мурадов Амирхон Шухрат угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Мусаханов Мухаммадали Алижонович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Мухаммадов Акбар Алишерович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Рустамжонов Неъматуллох Шухратжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Рустамов Жамшидбек Аброржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Саидмуродов Бехруз Гайрат угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Сарсенбаев Нурбек Рахатович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Содиков Сайфиддин Бахтиёр угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Фазлиддинов Абдуллох Зайлиддин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Хакимов Мухаммад Улугбек угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Хасанов Садриддин Зайниддин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Хабибуллаев Мухаммад Кодиржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Шокиров Иброхим Жамшид угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;Шукуруллаев Абубакир Азиз угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;медалью "Шухрат" награждены:
https://uz.sputniknews.ru/20250421/uzbekistan-yunoshi-futbol-pobeda-saudovskaya-araviya-48970306.html
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президент узбекистана награждение сборная юноши футбол
президент узбекистана награждение сборная юноши футбол
Президент Узбекистана наградил юношескую сборную по футболу
Глава республики отметил талант и профессиональное мастерство футболистов, их волю и целеустремленность, мужество и стойкость, проявленные на престижном турнире в Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев соответствующим указом
наградил победителей и участников Кубка Азии по футболу среди юношей до семнадцати лет. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Таким образом глава республики отметил их яркий талант и профессиональное мастерство, огромную волю и целеустремленность, исключительное мужество и стойкость, проявленные при завоевании Кубка Азии на престижном турнире по футболу среди юношей в Саудовской Аравии.
Почетные звания и медали присвоены соотечественникам за активное участие в деле повышения международного авторитета Нового Узбекистана, воспитания молодого поколения в духе национальной гордости и патриотизма.
Обладателем почетного звания "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози" стал:
Исмоилов Исломбек Муродбек угли — главный тренер юношеской сборной команды Узбекистана по футболу.
Медалью "Келажак бунедкори" награждены:
Абдукаримов Миразиз Эркин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Абдуллаев Фариджон Нодиржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Абдумуминов Азизбек Икромжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Алиев Асилбек Равшанжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Баходирхонов Муминхон Иссохон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Ботиралиев Хожиакбар Хайрулло угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Еримбетов Азизбек Мухаммед Али угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Избасканов Бахадир Махсетбаевич — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Махмуджонов Дилёрбек Санжарбек угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Мурадов Амирхон Шухрат угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Мусаханов Мухаммадали Алижонович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Мухаммадов Акбар Алишерович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Рустамжонов Неъматуллох Шухратжон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Рустамов Жамшидбек Аброржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Саидмуродов Бехруз Гайрат угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Сарсенбаев Нурбек Рахатович — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Содиков Сайфиддин Бахтиёр угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Фазлиддинов Абдуллох Зайлиддин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Хакимов Мухаммад Улугбек угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Хасанов Садриддин Зайниддин угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Хабибуллаев Мухаммад Кодиржон угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Шокиров Иброхим Жамшид угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
Шукуруллаев Абубакир Азиз угли — член юношеской сборной команды Узбекистана по футболу;
медалью "Шухрат" награждены:
Джураев Отабек Рустамович — главный специалист творческого объединения "Sport" Национальной телерадиокомпании Узбекистана;
Толипов Орифжон Боходирович — редактор телеканала "Футбол ТВ" творческого объединения "Sport" Национальной телерадиокомпании Узбекистана.