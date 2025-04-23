https://uz.sputniknews.ru/20250423/samarkandskie-studenty-veterinary-proydut-stajirovku-v-sankt-peterburge-49003788.html

Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге

Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге

Sputnik Узбекистан

Ректоры двух университетов также договорились об организации студенческих летних лагерей как в Самарканде, так и в Северной столице РФ

2025-04-23T13:20+0500

2025-04-23T13:20+0500

2025-04-23T13:20+0500

общество

узбекистан

самарканд

студенты

ветеринар

стажировка

россия

санкт-петербург

меморандум

вузы

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии посетила делегация Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины во главе с ректором профессором Кириллом Племяшовым.Гости ознакомились с деятельностью университета, его научными исследованиями, осмотрели действующие учебно-научные лаборатории, виварий, а также инкубатор для подготовки научно-педагогических кадров.После Кирилл Племяшов, удостоенный почетного звания профессора Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии, выступил с лекцией. В вузе отметили, что подобные лекции в дальнейшем станут регулярными.По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.Ректоры двух университетов также договорились об организации студенческих летних лагерей как в Самарканде, так и в Санкт-Петербурге.На сегодняшний день Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии сотрудничает с 93 вузами по всему миру, более 20 из которых российские.

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