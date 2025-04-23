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https://uz.sputniknews.ru/20250423/samarkandskie-studenty-veterinary-proydut-stajirovku-v-sankt-peterburge-49003788.html
Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге
Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге
Sputnik Узбекистан
Ректоры двух университетов также договорились об организации студенческих летних лагерей как в Самарканде, так и в Северной столице РФ
2025-04-23T13:20+0500
2025-04-23T13:20+0500
общество
узбекистан
самарканд
студенты
ветеринар
стажировка
россия
санкт-петербург
меморандум
вузы
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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии посетила делегация Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины во главе с ректором профессором Кириллом Племяшовым.Гости ознакомились с деятельностью университета, его научными исследованиями, осмотрели действующие учебно-научные лаборатории, виварий, а также инкубатор для подготовки научно-педагогических кадров.После Кирилл Племяшов, удостоенный почетного звания профессора Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии, выступил с лекцией. В вузе отметили, что подобные лекции в дальнейшем станут регулярными.По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.Ректоры двух университетов также договорились об организации студенческих летних лагерей как в Самарканде, так и в Санкт-Петербурге.На сегодняшний день Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии сотрудничает с 93 вузами по всему миру, более 20 из которых российские.
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самарканд студенты ветеринары стажировка санкт-петербург
самарканд студенты ветеринары стажировка санкт-петербург

Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге

13:20 23.04.2025
© SputnikСтуденты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге
Студенты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
© Sputnik
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Ректоры двух университетов также договорились об организации студенческих летних лагерей как в Самарканде, так и в Северной столице РФ.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Самаркандские студенты-ветеринары пройдут стажировку в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии посетила делегация Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины во главе с ректором профессором Кириллом Племяшовым.
Гости ознакомились с деятельностью университета, его научными исследованиями, осмотрели действующие учебно-научные лаборатории, виварий, а также инкубатор для подготовки научно-педагогических кадров.
© SputnikСтуденты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге
Студенты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
Студенты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге
© Sputnik
После Кирилл Племяшов, удостоенный почетного звания профессора Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии, выступил с лекцией. В вузе отметили, что подобные лекции в дальнейшем станут регулярными.
© SputnikСтуденты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге
Студенты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
Студенты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге
© Sputnik
По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

"В соответствии с подписанным документом, уже в новом учебном году мы направим студентов и магистрантов на шестимесячное обучение по направлению "ветеринарно-санитарная экспертиза" в Санкт-Петербург. Эта специальность сегодня крайне актуальна, так как специалисты в данной области занимаются профилактикой инфекционных и паразитарных заболеваний, передающихся от животных к человеку через продукты животного происхождения. Свою квалификацию в петербургском вузе будут повышать и наши педагоги, лаборанты", — сообщил проректор по международным связям Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии Одил Очилов.

Ректоры двух университетов также договорились об организации студенческих летних лагерей как в Самарканде, так и в Санкт-Петербурге.
© SputnikСтуденты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге
Студенты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2025
Студенты-ветеринары из Самарканда пройдут стажировку в Санкт-Петербурге
© Sputnik
На сегодняшний день Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии сотрудничает с 93 вузами по всему миру, более 20 из которых российские.
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